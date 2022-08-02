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https://arabic.sputniknews.com/20220802/البيت-الأبيض-زيارة-بيلوسي-ليست-انتهاكا-لسيادة-الصين-والتهديدات-لن-تخيفنا-1065914369.html
البيت الأبيض: زيارة بيلوسي ليست انتهاكا لسيادة الصين والتهديدات لن تخيفنا
البيت الأبيض: زيارة بيلوسي ليست انتهاكا لسيادة الصين والتهديدات لن تخيفنا
أكد البيت الأبيض أن تهديدات بكين لن تخيف واشنطن، مشددا على أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:47+0000
2022-08-02T16:21+0000
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وحذر البيت الأبيض بكين من استخدام الزيارة كذريعة للتصعيد، وانتقد الصين لردها المبالغ فيه على الزيارة التي تعد سابقة.ورحبت وزارة الخارجية في جزيرة تايوان، الثلاثاء، بزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة رغم اعتراض الصين على الزيارة لأنها تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، فيما أكدت الخارجية التايوانية أن زيارة بيلوسي تعد إظهارا للدعم الأميركي الراسخ للجزيرة.وقالت الخارجية التايوانية، في بيان "نرحب بزيارة بيلوسي"، مشيرة إلى أن "زيارة بيلوسي إلى تايوان تظهر تمامًا أن الكونغرس الأميركي يولي أهمية كبيرة لتايوان، وأظهر مرة أخرى أن دعم الولايات المتحدة لتايوان راسخ للغاية".وتابعت الخارجية التايوانية: "مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى تعزز الصداقة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة".أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الصيني سيشن عمليات عسكرية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، وأنه سينشر قوات بشكل متناسب مع تهديدات العدو، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، تعقيبا على زيارة بيلوسي، إن النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين، واصفة تحركات الولايات المتحدة بـ "البلطجة" .
https://arabic.sputniknews.com/20220802/بيلوسي-زيارتي-لا-تتعارض-مع-مبدأ-الصين-الواحدة--1065912581.html
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العالم, أخبار تايوان, الصين

البيت الأبيض: زيارة بيلوسي ليست انتهاكا لسيادة الصين والتهديدات لن تخيفنا

15:47 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 02.08.2022)
© AFP 2022 / MANDEL NGANالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أكد البيت الأبيض أن تهديدات بكين لن تخيف واشنطن، مشددا على أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين.
وحذر البيت الأبيض بكين من استخدام الزيارة كذريعة للتصعيد، وانتقد الصين لردها المبالغ فيه على الزيارة التي تعد سابقة.
ورحبت وزارة الخارجية في جزيرة تايوان، الثلاثاء، بزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة رغم اعتراض الصين على الزيارة لأنها تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، فيما أكدت الخارجية التايوانية أن زيارة بيلوسي تعد إظهارا للدعم الأميركي الراسخ للجزيرة.
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
بيلوسي: زيارتي لا تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" وهي دليل على دعمنا لـ"الديمقراطية التايوانية"
15:10 GMT
وقالت الخارجية التايوانية، في بيان "نرحب بزيارة بيلوسي"، مشيرة إلى أن "زيارة بيلوسي إلى تايوان تظهر تمامًا أن الكونغرس الأميركي يولي أهمية كبيرة لتايوان، وأظهر مرة أخرى أن دعم الولايات المتحدة لتايوان راسخ للغاية".
وتابعت الخارجية التايوانية: "مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى تعزز الصداقة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة".
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الصيني سيشن عمليات عسكرية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، وأنه سينشر قوات بشكل متناسب مع تهديدات العدو، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، تعقيبا على زيارة بيلوسي، إن النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين، واصفة تحركات الولايات المتحدة بـ "البلطجة" .
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