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الخارجية الصينية تدين بقوة زيارة بيلوسي لـ تايوان
https://arabic.sputniknews.com/20220802/التلفزيون-الصيني-يعلن-انطلاق-مقاتلات-سو-35-صينية-باتجاه-مضيق-تايوان-1065910834.html
التلفزيون الصيني يعلن انطلاق مقاتلات "سو-35" صينية باتجاه مضيق تايوان
التلفزيون الصيني يعلن انطلاق مقاتلات "سو-35" صينية باتجاه مضيق تايوان
أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:31+0000
2022-08-02T15:26+0000
العالم
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وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".وأضاف: "مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عبرت بالفعل مضيق تايوان".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/طائرة-بيلوسي-تبدأ-بعملية-الهبوط-في-مطار-العاصمة-التايوانية-1065911568.html
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العالم

التلفزيون الصيني يعلن انطلاق مقاتلات "سو-35" صينية باتجاه مضيق تايوان

14:31 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 15:26 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Александр Вильф / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلات "سو-57"
مقاتلات سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.
وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".
وأضاف: "مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني عبرت بالفعل مضيق تايوان".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
هبوط طائرة بيلوسي في مطار عاصمة تايوان "الصين"
14:44 GMT
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