https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-التايوانية-نرحب-بزيارة-بيلوسي-التي-تعد-إظهارا-للدعم-الأميركي-الراسخ-للجزيرة-1065916800.html
الخارجية التايوانية: نرحب بزيارة بيلوسي التي تعد إظهارا للدعم الأميركي الراسخ للجزيرة
الخارجية التايوانية: نرحب بزيارة بيلوسي التي تعد إظهارا للدعم الأميركي الراسخ للجزيرة
رحبت وزارة الخارجية في جزيرة تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة رغم اعتراض الصين على الزيارة لأنها... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية التايوانية، في بيان عبر فيسبوك "نرحب بزيارة بيلوسي"، مشيرة إلى أن "زيارة بيلوسي إلى تايوان تظهر تمامًا أن الكونغرس الأمريكي يولي أهمية كبيرة لتايوان، وأظهر مرة أخرى أن دعم الولايات المتحدة لتايوان راسخ للغاية".وتابعت الخارجية التايوانية "مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى تعزز الصداقة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة".وحطت طائرة بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في جزيرة تايوان، وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.أكد البيت الأبيض أن تهديدات بكين لن تخيف واشنطن، مشددا على أن زيارة بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين.وحذر البيت الأبيض بكين من استخدام الزيارة كذريعة للتصعيد، وانتقد الصين لردها المبالغ فيه على الزيارة التي تعد سابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/متحدث-باسم-وزارة-الدفاع-التايوانية-ينفي-عبور-مقاتلات-سو-35-صينية-مضيق-تايوان-1065916032.html
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الخارجية التايوانية: نرحب بزيارة بيلوسي التي تعد إظهارا للدعم الأميركي الراسخ للجزيرة
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رحبت وزارة الخارجية في جزيرة تايوان (الصين)، اليوم الثلاثاء، بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة رغم اعتراض الصين على الزيارة لأنها تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، فيما أكدت الخارجية التايوانية أن زيارة بيلوسي تعد إظهارا للدعم الأمريكي الراسخ للجزيرة.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية التايوانية، في بيان عبر فيسبوك "نرحب بزيارة بيلوسي"، مشيرة إلى أن "زيارة بيلوسي إلى تايوان تظهر تمامًا أن الكونغرس الأمريكي يولي أهمية كبيرة لتايوان، وأظهر مرة أخرى أن دعم الولايات المتحدة لتايوان راسخ للغاية".
وتابعت الخارجية التايوانية "مثل هذه الزيارة رفيعة المستوى تعزز الصداقة الوثيقة بين تايوان والولايات المتحدة".
وحطت طائرة بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في جزيرة تايوان، وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.
أكد البيت الأبيض أن تهديدات بكين لن تخيف واشنطن، مشددا على أن زيارة بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين.
وحذر البيت الأبيض بكين من استخدام الزيارة كذريعة للتصعيد
، وانتقد الصين لردها المبالغ فيه على الزيارة التي تعد سابقة.