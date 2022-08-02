https://arabic.sputniknews.com/20220802/متحدث-باسم-وزارة-الدفاع-التايوانية-ينفي-عبور-مقاتلات-سو-35-صينية-مضيق-تايوان-1065916032.html
متحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية ينفي عبور مقاتلات "سو-35" صينية مضيق تايوان
متحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية ينفي عبور مقاتلات "سو-35" صينية مضيق تايوان
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التايوانية، سونغ ليفانغ، اليوم الثلاثاء، عبور مقاتلات من طراز "سو-35" تابعة لجيش التحرير الصيني مضيق تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
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بكين - سبوتنيك. ونقلت قناة "تي في بي إس" عن المتحدث قوله: "مقاتلات سو-35 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لم تعبر مضيق تايوان، إلا أن طائرات من طرازات أخرى عبرت "الخط الأوسط". وزارة الدفاع تتخذ التدابير اللازمة".كان التلفزيون الرسمي الصيني قد أعلن في وقت سابق عبور مقاتلات صينية من طراز "سو-35" تابعة لجيش التحرير الصيني مضيق تايوان.وأعلن الجيش الصيني، الثلاثاء، عن إجراء تدريبات عسكرية في ست مناطق حول تايوان، من الخميس الموافق لـ4 آب/أغسطس إلى الأحد المافق لـ 7 آب/أغسطس، من الشهر الجاري.وكتبت صحيفة غلوبال تايمز الصينية التي نقلت النبأ، عبر حسابها في تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك وتدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان، من الخميس إلى الأحد".وتأتي هذه التصريحات حول التدريبات عقب وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في زيارة إلى الجزيرة.هذا وحطت طائرة بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في جزيرة تايوان، وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/البيت-الأبيض-زيارة-بيلوسي-ليست-انتهاكا-لسيادة-الصين-والتهديدات-لن-تخيفنا-1065914369.html
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العالم, أخبار تايوان, الصين
متحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية ينفي عبور مقاتلات "سو-35" صينية مضيق تايوان
16:19 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 16:26 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التايوانية، سونغ ليفانغ، اليوم الثلاثاء، عبور مقاتلات من طراز "سو-35" تابعة لجيش التحرير الصيني مضيق تايوان.
بكين - سبوتنيك. ونقلت قناة "تي في بي إس" عن المتحدث قوله: "مقاتلات سو-35 التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لم تعبر مضيق تايوان، إلا أن طائرات من طرازات أخرى عبرت "الخط الأوسط". وزارة الدفاع تتخذ التدابير اللازمة".
كان التلفزيون الرسمي الصيني قد أعلن في وقت سابق عبور مقاتلات صينية من طراز "سو-35" تابعة لجيش التحرير الصيني مضيق تايوان.
وأعلن الجيش الصيني، الثلاثاء، عن إجراء تدريبات عسكرية في ست مناطق حول تايوان، من الخميس الموافق لـ4 آب/أغسطس إلى الأحد المافق لـ 7 آب/أغسطس، من الشهر الجاري.
وكتبت صحيفة غلوبال تايمز الصينية التي نقلت النبأ، عبر حسابها في تويتر: "سيجري جيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات عسكرية وأنشطة تدريبية مهمة، بما في ذلك وتدريبات بالذخيرة الحية، في ست مناطق محيطة بجزيرة تايوان، من الخميس إلى الأحد".
وتأتي هذه التصريحات حول التدريبات عقب وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في زيارة إلى الجزيرة.
هذا وحطت طائرة بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في جزيرة تايوان، وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.