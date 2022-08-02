https://arabic.sputniknews.com/20220802/السعودية-توافق-على-اتفاقين-مع-تايلاند-بشأن-توظيف-العمالة-والعمالة-المنزلية-منها-1065910242.html
السعودية توافق على اتفاقين مع تايلاند بشأن توظيف العمالة والعمالة المنزلية منها
السعودية توافق على اتفاقين مع تايلاند بشأن توظيف العمالة والعمالة المنزلية منها
وافقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على اتفاقين في مجال توظيف العمالة المنزلية من تايلاند. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:23+0000
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كما جرت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء السعودية، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي عقدت في قصر السلام بجدة على اتفاق العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل في تايلاند، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وشهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم، الموافقة كذلك على إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق).كذلك جرت الموافقة في الجلسة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي. كما انتهى مجلس الوزراء السعودي إلى انضمام السعودية إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/محمد-بن-سلمان-يستقبل-رئيس-وزراء-تايلاند-في-أول-زيارة-للسعودية-بعد-30-عاما-من-أزمة-الألماسة-الزرقاء-1057144663.html
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السعودية, أخبار تايلاند, العالم العربي
السعودية توافق على اتفاقين مع تايلاند بشأن توظيف العمالة والعمالة المنزلية منها
14:23 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
وافقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على اتفاقين في مجال توظيف العمالة المنزلية من تايلاند.
كما جرت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء السعودية، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي عقدت في قصر السلام بجدة على اتفاق العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل في تايلاند، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وشهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم، الموافقة كذلك على إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق).
كذلك جرت الموافقة في الجلسة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.
كما انتهى مجلس الوزراء السعودي إلى انضمام السعودية إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.