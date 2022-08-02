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السعودية توافق على اتفاقين مع تايلاند بشأن توظيف العمالة والعمالة المنزلية منها
السعودية توافق على اتفاقين مع تايلاند بشأن توظيف العمالة والعمالة المنزلية منها
وافقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على اتفاقين في مجال توظيف العمالة المنزلية من تايلاند. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:23+0000
2022-08-02T14:27+0000
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كما جرت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء السعودية، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي عقدت في قصر السلام بجدة على اتفاق العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل في تايلاند، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وشهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم، الموافقة كذلك على إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق).كذلك جرت الموافقة في الجلسة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي. كما انتهى مجلس الوزراء السعودي إلى انضمام السعودية إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/محمد-بن-سلمان-يستقبل-رئيس-وزراء-تايلاند-في-أول-زيارة-للسعودية-بعد-30-عاما-من-أزمة-الألماسة-الزرقاء-1057144663.html
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السعودية, أخبار تايلاند, العالم العربي

السعودية توافق على اتفاقين مع تايلاند بشأن توظيف العمالة والعمالة المنزلية منها

14:23 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 14:27 GMT 02.08.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالملك سلمان بن عبد العزيز
الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الملك سلمان بن عبد العزيز
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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وافقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على اتفاقين في مجال توظيف العمالة المنزلية من تايلاند.
كما جرت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء السعودية، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي عقدت في قصر السلام بجدة على اتفاق العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل في تايلاند، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وشهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم، الموافقة كذلك على إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق).
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء تايلاند في أول زيارة للسعودية بعد 30 عاما من أزمة "الألماسة الزرقاء"
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كذلك جرت الموافقة في الجلسة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.
كما انتهى مجلس الوزراء السعودي إلى انضمام السعودية إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
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