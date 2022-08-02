https://arabic.sputniknews.com/20220802/العراق-التيار-الصدري-يدعو-أنصاره-لإخلاء-مبنى-البرلمان-في-بغداد-1065908866.html

العراق.. التيار الصدري يدعو أنصاره لإخلاء مبنى البرلمان في بغداد

العراق.. التيار الصدري يدعو أنصاره لإخلاء مبنى البرلمان في بغداد

أصدر التيار الصدري في العراق، اليوم الثلاثاء، تعليمات لأنصاره بإخلاء مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء والاعتصام في محيطه، وذلك في ظل توترات سياسية تشهدها... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T14:08+0000

2022-08-02T14:08+0000

2022-08-02T14:08+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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بغداد- سبوتنيك. وأصدر التيار عبر القيادي الملقب بـ"وزير الصدر"، صالح محمد العراقي، بيانًا، جاء فيها دعوة لأنصاره بـ"إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة".وتابع البيان أنه سيتم إصدار تعليمات بأماكن أخرى للاعتصام إن وجدت، بجانب التأكيد على أهمية "ديمومة الاعتصام".وأمس دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر "متظاهري المحافظات إلى العودة لمنازلهم"، وقال صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري، مخاطبا متظاهري المحافظات، عبر حسابه على "تويتر": "شكرا لكم.. مظاهرات المحافظات رفعة رأس".وأضاف: "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/الصدر-يدعو-متظاهري-المحافظات-العراقية-إلى-العودة-لمنازلهم-مع-بقاء-معتصمي-البرلمان-في-أماكنهم-1065866261.html

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