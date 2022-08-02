https://arabic.sputniknews.com/20220802/خبير-يتوقع-كيف-سيواجه-سلاح-الجو-الصيني-طائرة-بيلوسي-1065907597.html
خبير يتوقع كيف سيواجه سلاح الجو الصيني طائرة بيلوسي
خبير يتوقع كيف سيواجه سلاح الجو الصيني طائرة بيلوسي
نناقش في هذه الحلقة: أزمة بين الصين والولايات المتحدة على خلفية زيارة بيلوسي لتايوان؛ زوجة زيلينسكي تعتبر صمود إسرائيل ملهما للأوكرانيين؛ لبنان يرفض التنازل عن... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:59+0000
2022-08-02T13:59+0000
2022-08-02T13:59+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065907131_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_f2a5e9269b9456f28212292232c4a965.png
خبير يتوقع كيف سيواجه سلاح الجو الصيني طائرة بيلوسي
خبير يتوقع كيف سيواجه سلاح الجو الصيني طائرة بيلوسي
تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، في عقر دارها، بإرسالها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما أثار حفيظة بكين التي هددت برد صارم.وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قال الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف:كييف تتخذ مواقف عدائية من الفلسطينيينقالت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكايا، إن بلادها تعتبر إسرائيل مصدر إلهام للصمود نظرًا لتاريخها في صد الهجمات من قبل جيرانها، الفلسطينين مضيفة أنه "ليس من المبالغة القول إن تجربة إسرائيل تلهم المواطنين الأوكرانيين".حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، أكرم عطا لله، لـ "بلا قيود":خبير لبناني: فرص نجاح المفاوصات مع إسرائيل تتجاوز 80%التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الوسيط الأمريكي للمفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، عاموس هوكشتاين. والذي قال إنه "متفائل" بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.بهذا الخصوص، قال الكاتب والمحلل السياسي، ميخائيل عوض، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065907131_213:0:1146:700_1920x0_80_0_0_d8d05328bfc474e121a8d39f55e26ce7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير يتوقع كيف سيواجه سلاح الجو الصيني طائرة بيلوسي
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: أزمة بين الصين والولايات المتحدة على خلفية زيارة بيلوسي لتايوان؛ زوجة زيلينسكي تعتبر صمود إسرائيل ملهما للأوكرانيين؛ لبنان يرفض التنازل عن حقوقه في مسألة الغاز؛ مقتل الظواهري في غارة أمريكية.
تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، في عقر دارها، بإرسالها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، ما أثار حفيظة بكين التي هددت برد صارم.
وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود
"، قال الخبير بالشأن الصيني، غسان يوسف:
"أعلنت الولايات المتحدة منذ مدة أن الصين تشكل الخطر الأكبر لها، ثم روسيا، لذلك أرادت توجيه رسالة من خلال زيارة بيلوسي، بأن تايوان لن تعود أبدا إلى الصين، وأن واشنطن ستدعمها بكل قوة، رغم وجود اتفاق بين بكين وواشنطن، بعدم الاعتراف باستقلال تايوان، لكن ما يحدث الآن هو ابتزاز لبكين لمنعها من السيطرة على بحر الصين، وأتوقع ردود فعل قوية من سلاح الجو الصيني في حال عبور طائرة بيلوسي، وربما منعها، لكن لن تصل إلى حد إسقاط الطائرة، وأستبعد قيام الصين بأي عمل عسكري ضد الجزيرة".
كييف تتخذ مواقف عدائية من الفلسطينيين
قالت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكايا، إن بلادها تعتبر إسرائيل مصدر إلهام للصمود نظرًا لتاريخها في صد الهجمات من قبل جيرانها، الفلسطينين مضيفة أنه "ليس من المبالغة القول إن تجربة إسرائيل تلهم المواطنين الأوكرانيين".
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، أكرم عطا لله، لـ "بلا قيود
":
"من غير المفهوم سبب هذه التصريحات العدائية من قبل العائلة الحاكمة في أوكرانيا ضد الفلسطينيين، هذا قلب للحقائق التاريخية، إسرائيل تحتل وتعتدي على الفلسطينيين، وزيلينسكي وزوجته يحاولان استجداء إسرائيل لحشد دعم عالمي لهما، لكن تل أبيب أذكى من أن تقدم على المخاطرة بمصالحها من أجلهما، ولا ننسى أن إسرائيل منعت دخول اللاجئين الأوكران، إلا ممن هم من أصول يهودية".
خبير لبناني: فرص نجاح المفاوصات مع إسرائيل تتجاوز 80%
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الوسيط الأمريكي للمفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، عاموس هوكشتاين. والذي قال إنه "متفائل" بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.
بهذا الخصوص، قال الكاتب والمحلل السياسي، ميخائيل عوض، لـ "بلا قيود
":
"لدينا معطيات جديدة، وتوازنات، أدت إلى زيادة فرصة التوصل إلى اتفاق، بنسبة تتجاوز 80 بالمئة، فقد رأينا كيف غير هوكشتاين من تعامله مع اللبنانيين، والأجواء التي حاول خلقها، على عكس ما كان عليه الأمر سابقا، فضلا عن مهلة الأسبوع التي أعطاها للرد، وأيضا توافق الروساء الثلاثة على غير عادتهم، والبيئة الإقليمية، وأوكرانيا، والتصعيد في بحر الصين، ولكن هناك أمر وحيد يلغي هذا الاحتمال، هو المشكلات الداخلية في إسرائيل والولايات المتحدة".
التفاصيل في الملف الصوتي...