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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/دونيتسك-توجه-مذكرة-احتجاج-للأمم-المتحدة-بشأن-القذائف-الأوكرانية-1065902141.html
دونيتسك توجه مذكرة احتجاج للأمم المتحدة بشأن القذائف الأوكرانية
دونيتسك توجه مذكرة احتجاج للأمم المتحدة بشأن القذائف الأوكرانية
أعلنت ممثلة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، أنها ستتقدم إلى الأمم المتحدة بشأم إجراء تقييم قانوني لنشطات العسكرية للقوات الأوكرانية... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:20+0000
2022-08-02T12:23+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت موروزوفا على حسابها على قناتها الخاصة على منصة "تلغرام": "لقد أخطرت رسميًا رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، بهذه الحقائق".وأضافت قائلة: أصر على أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي تسجيلها فحسب، بل يجب أيضًا تقديم تقييم قانوني مناسب باعتماد تدابير الاستجابة اللازمة".وتابعت قائلة: "خلاف ذلك، ليشرحوا علنًا لماذا تتجاهل المنظمة المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن على هذا الكوكب الإجراءات غير القانونية المتعمدة لأوكرانيا". وفقا لها، عملية القصف عن بعد بواسطة مناجم "ليبيستوك" القوات الأوكرانية تختار بوضوح الأطفال كأهداف، وهي أسلحة محرمة دوليا.ويتوقع الخبراء أن تتمكن قوات دونيتسك التي تواصل جهودها لطرد القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية دونيتسك بمساعدة قوات قدمت من جمهورية لوغانسك المجاورة وروسيا، من "تسوية مشكلة أفدييفكا" بعد أسبوع إلى أسبوع ونصف الأسبوع. ثم يجب أن يواصل محررو منطقة دونباس تقدمهم نحو مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك.
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العالم

دونيتسك توجه مذكرة احتجاج للأمم المتحدة بشأن القذائف الأوكرانية

12:20 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورالمدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022
المدنيون يعودون إلى الحياة السلمية ويقومون بتنظيف شوارع مدينتهم في فولنوفاخا، جمهورية دونيتسك الشعبية 5 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلنت ممثلة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، أنها ستتقدم إلى الأمم المتحدة بشأم إجراء تقييم قانوني لنشطات العسكرية للقوات الأوكرانية والمتعلقة باستهداف المناطق بأسلحة محرمة دوليا.
وقالت موروزوفا على حسابها على قناتها الخاصة على منصة "تلغرام": "لقد أخطرت رسميًا رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، بهذه الحقائق".
وأضافت قائلة: أصر على أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي تسجيلها فحسب، بل يجب أيضًا تقديم تقييم قانوني مناسب باعتماد تدابير الاستجابة اللازمة".
وتابعت قائلة: "خلاف ذلك، ليشرحوا علنًا لماذا تتجاهل المنظمة المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن على هذا الكوكب الإجراءات غير القانونية المتعمدة لأوكرانيا".
وفقا لها، عملية القصف عن بعد بواسطة مناجم "ليبيستوك" القوات الأوكرانية تختار بوضوح الأطفال كأهداف، وهي أسلحة محرمة دوليا.
ويتوقع الخبراء أن تتمكن قوات دونيتسك التي تواصل جهودها لطرد القوات الأوكرانية من أراضي جمهورية دونيتسك بمساعدة قوات قدمت من جمهورية لوغانسك المجاورة وروسيا، من "تسوية مشكلة أفدييفكا" بعد أسبوع إلى أسبوع ونصف الأسبوع. ثم يجب أن يواصل محررو منطقة دونباس تقدمهم نحو مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:29 GMT
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