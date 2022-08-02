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زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب جنوب غرب المكسيك
زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب جنوب غرب المكسيك
أفادت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك بأن زلزالا بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب البلاد. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T04:43+0000
2022-08-02T04:43+0000
أخبار المكسيك
زلزال المكسيك
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وأوضحت الخدمة، في بيان، أن الزلزال سُجل على الساعة الواحدة من صباح الاثنين في سالينا كروز، على بعد 104 كيلومترات جنوب شرق ولاية واهاكا في الجنوب الغربي للمكسيك.وأبرزت الخدمة أن المنطقة تعرف نشاطا زلزاليا ويتوقع تسجيل هزات ارتدادية. مضيفة أنه في مواجهة هذا الوضع تم إجلاء السكان من المناطق المحاذية لموقع الهزة.وأشارت أيضا إلى عدم تسجيل خسائر مادية أو خسائر في الأرواح، لكنها حذرت من الهزات الارتدادية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.
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أخبار المكسيك, زلزال المكسيك

زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب جنوب غرب المكسيك

04:43 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / Alfredo Estrella زلزال قوته 7.1 درجة ضرب وسط المكسيك، 19 سبتمبر/ أيلول 2017
 زلزال قوته 7.1 درجة ضرب وسط المكسيك، 19 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Alfredo Estrella
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أفادت الخدمة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك بأن زلزالا بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب البلاد.
وأوضحت الخدمة، في بيان، أن الزلزال سُجل على الساعة الواحدة من صباح الاثنين في سالينا كروز، على بعد 104 كيلومترات جنوب شرق ولاية واهاكا في الجنوب الغربي للمكسيك.
وأبرزت الخدمة أن المنطقة تعرف نشاطا زلزاليا ويتوقع تسجيل هزات ارتدادية. مضيفة أنه في مواجهة هذا الوضع تم إجلاء السكان من المناطق المحاذية لموقع الهزة.
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وأشارت أيضا إلى عدم تسجيل خسائر مادية أو خسائر في الأرواح، لكنها حذرت من الهزات الارتدادية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.
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