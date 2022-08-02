عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220802/عدد-قياسي-من-المهاجرين-يعبر-بحر-المانش-لبريطانيا-في-يوم-واحد-1065922616.html
بريطانيا تعلن عبور عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش في يوم واحد
بريطانيا تعلن عبور عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش في يوم واحد
أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء عبور عدد قياسي من المهاجرين وطالبي اللجوء بحر المانش باتجاه بريطانيا خلال يوم واحد هذا الأسبوع. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T21:35+0000
2022-08-02T21:39+0000
بريطانيا
مهاجر غير شرعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" أن وزارة الدفاع البريطانية إن 696 مهاجرا وصلوا على متن 14 قاربا صغيرا يوم الإثنين.ويمثل هذا أعلى عدد يومي خلال عام 2022 والمرة الثانية هذا العام الذي يتجاوز فيه العدد 600.وتشير أعداد القادمين إلى أن سياسة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة إلى رواندا، قد فشلت حتى الآن في ردعهم.ولفتت تقارير إلى أن مجموعات كبيرة من الأشخاص بينهم أطفال قدموا إلى رامسغيت على ساحل كنت في جنوب شرق إنجلترا، قبل أن يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز معالجة الطلبات.ووفقا لأرقام حكومية فإن أكثر من 17 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا خلال العام الجاري بعد أن عبروا المانش الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن انشغالا في العالم، على متن قوارب صغيرة.وخلال العام الماضي، وصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، للسواحل البريطانية.وسجل أعلى عدد على الإطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بلغ 853 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/فرنسا-تعلن-إنقاذ-272-مهاجرا-من-الغرق-في-بحر-المانش-1050726042.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, مهاجر غير شرعي

بريطانيا تعلن عبور عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش في يوم واحد

21:35 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 02.08.2022)
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء عبور عدد قياسي من المهاجرين وطالبي اللجوء بحر المانش باتجاه بريطانيا خلال يوم واحد هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة "فرانس برس" أن وزارة الدفاع البريطانية إن 696 مهاجرا وصلوا على متن 14 قاربا صغيرا يوم الإثنين.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2021
فرنسا تعلن إنقاذ 272 مهاجرا من الغرق في بحر المانش
17 نوفمبر 2021, 07:39 GMT
ويمثل هذا أعلى عدد يومي خلال عام 2022 والمرة الثانية هذا العام الذي يتجاوز فيه العدد 600.
وتشير أعداد القادمين إلى أن سياسة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة إلى رواندا، قد فشلت حتى الآن في ردعهم.
ولفتت تقارير إلى أن مجموعات كبيرة من الأشخاص بينهم أطفال قدموا إلى رامسغيت على ساحل كنت في جنوب شرق إنجلترا، قبل أن يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز معالجة الطلبات.
ووفقا لأرقام حكومية فإن أكثر من 17 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا خلال العام الجاري بعد أن عبروا المانش الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن انشغالا في العالم، على متن قوارب صغيرة.
وخلال العام الماضي، وصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، للسواحل البريطانية.
وسجل أعلى عدد على الإطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بلغ 853 شخصا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала