https://arabic.sputniknews.com/20220802/عدد-قياسي-من-المهاجرين-يعبر-بحر-المانش-لبريطانيا-في-يوم-واحد-1065922616.html
بريطانيا تعلن عبور عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش في يوم واحد
بريطانيا تعلن عبور عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش في يوم واحد
أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء عبور عدد قياسي من المهاجرين وطالبي اللجوء بحر المانش باتجاه بريطانيا خلال يوم واحد هذا الأسبوع. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T21:35+0000
2022-08-02T21:35+0000
2022-08-02T21:39+0000
بريطانيا
مهاجر غير شرعي
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ونقلت وكالة "فرانس برس" أن وزارة الدفاع البريطانية إن 696 مهاجرا وصلوا على متن 14 قاربا صغيرا يوم الإثنين.ويمثل هذا أعلى عدد يومي خلال عام 2022 والمرة الثانية هذا العام الذي يتجاوز فيه العدد 600.وتشير أعداد القادمين إلى أن سياسة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة إلى رواندا، قد فشلت حتى الآن في ردعهم.ولفتت تقارير إلى أن مجموعات كبيرة من الأشخاص بينهم أطفال قدموا إلى رامسغيت على ساحل كنت في جنوب شرق إنجلترا، قبل أن يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز معالجة الطلبات.ووفقا لأرقام حكومية فإن أكثر من 17 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا خلال العام الجاري بعد أن عبروا المانش الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن انشغالا في العالم، على متن قوارب صغيرة.وخلال العام الماضي، وصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، للسواحل البريطانية.وسجل أعلى عدد على الإطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بلغ 853 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/فرنسا-تعلن-إنقاذ-272-مهاجرا-من-الغرق-في-بحر-المانش-1050726042.html
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, مهاجر غير شرعي
بريطانيا تعلن عبور عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش في يوم واحد
21:35 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 21:39 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء عبور عدد قياسي من المهاجرين وطالبي اللجوء بحر المانش باتجاه بريطانيا خلال يوم واحد هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة "فرانس برس" أن وزارة الدفاع البريطانية إن 696 مهاجرا وصلوا على متن 14 قاربا صغيرا يوم الإثنين.
17 نوفمبر 2021, 07:39 GMT
ويمثل هذا أعلى عدد يومي خلال عام 2022 والمرة الثانية هذا العام الذي يتجاوز فيه العدد 600.
وتشير أعداد القادمين إلى أن سياسة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين
الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة إلى رواندا، قد فشلت حتى الآن في ردعهم.
ولفتت تقارير إلى أن مجموعات كبيرة من الأشخاص بينهم أطفال قدموا إلى رامسغيت على ساحل كنت في جنوب شرق إنجلترا، قبل أن يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز معالجة الطلبات.
ووفقا لأرقام حكومية فإن أكثر من 17 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا خلال العام الجاري بعد أن عبروا المانش الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن انشغالا في العالم، على متن قوارب صغيرة.
وخلال العام الماضي، وصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، للسواحل البريطانية.
وسجل أعلى عدد على الإطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بلغ 853 شخصا.