https://arabic.sputniknews.com/20220802/عدد-قياسي-من-المهاجرين-يعبر-بحر-المانش-لبريطانيا-في-يوم-واحد-1065922616.html

بريطانيا تعلن عبور عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش في يوم واحد

بريطانيا تعلن عبور عدد قياسي من المهاجرين لبحر المانش في يوم واحد

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء عبور عدد قياسي من المهاجرين وطالبي اللجوء بحر المانش باتجاه بريطانيا خلال يوم واحد هذا الأسبوع. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T21:35+0000

2022-08-02T21:35+0000

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بريطانيا

مهاجر غير شرعي

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ونقلت وكالة "فرانس برس" أن وزارة الدفاع البريطانية إن 696 مهاجرا وصلوا على متن 14 قاربا صغيرا يوم الإثنين.ويمثل هذا أعلى عدد يومي خلال عام 2022 والمرة الثانية هذا العام الذي يتجاوز فيه العدد 600.وتشير أعداد القادمين إلى أن سياسة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين الذين يخوضون هذه الرحلة الخطيرة إلى رواندا، قد فشلت حتى الآن في ردعهم.ولفتت تقارير إلى أن مجموعات كبيرة من الأشخاص بينهم أطفال قدموا إلى رامسغيت على ساحل كنت في جنوب شرق إنجلترا، قبل أن يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى مراكز معالجة الطلبات.ووفقا لأرقام حكومية فإن أكثر من 17 ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا خلال العام الجاري بعد أن عبروا المانش الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن انشغالا في العالم، على متن قوارب صغيرة.وخلال العام الماضي، وصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، للسواحل البريطانية.وسجل أعلى عدد على الإطلاق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بلغ 853 شخصا.

https://arabic.sputniknews.com/20211117/فرنسا-تعلن-إنقاذ-272-مهاجرا-من-الغرق-في-بحر-المانش-1050726042.html

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بريطانيا, مهاجر غير شرعي