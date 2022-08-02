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وزير الخارجية الصيني عن قضية تايوان: بعض السياسيين الأمريكيين يلعبون بالنار علنا
وزير الخارجية الصيني عن قضية تايوان: بعض السياسيين الأمريكيين يلعبون بالنار علنا
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء، إن بعض السياسيين الأمريكيين يلعبون بالنار علنًا فيما يتعلق بمسألة جزيرة تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T11:30+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي للصحفيين تعليقا على الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان: "بعض السياسيين في الولايات المتحدة يلعبون بالنار علنا بشأن قضية تايوان سعيا وراء مصالحهم الشخصية".وحسب تصريحات وانغ يي التي نشرتها وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني، أوضح الوزير الصيني، أن هناك بعض الأشخاص في الولايات المتحدة يتحدون باستمرار سيادة الصين على تايوان ويحاولون، الإخلال بمبدأ "الصين الواحدة"، مؤكدا أن "الشعب الصيني لن يتهاون أبدا مع ذلك".واعتبر وزير الخارجية الصيني، أن انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها بشأن تايوان يقوض الثقة فيها بشكل متزايد.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-تسوية-الوضع-في-مضيق-تايوان-هي-مسألة-صينية-داخلية--1065896094.html
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العالم, الصين, أخبار تايوان

وزير الخارجية الصيني عن قضية تايوان: بعض السياسيين الأمريكيين يلعبون بالنار علنا

11:30 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikovوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الثلاثاء، إن بعض السياسيين الأمريكيين يلعبون بالنار علنًا فيما يتعلق بمسألة جزيرة تايوان.
بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي للصحفيين تعليقا على الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان: "بعض السياسيين في الولايات المتحدة يلعبون بالنار علنا بشأن قضية تايوان سعيا وراء مصالحهم الشخصية".

وحسب تصريحات وانغ يي التي نشرتها وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني، أوضح الوزير الصيني، أن هناك بعض الأشخاص في الولايات المتحدة يتحدون باستمرار سيادة الصين على تايوان ويحاولون، الإخلال بمبدأ "الصين الواحدة"، مؤكدا أن "الشعب الصيني لن يتهاون أبدا مع ذلك".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الخارجية الروسية: تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية
11:12 GMT
واعتبر وزير الخارجية الصيني، أن انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها بشأن تايوان يقوض الثقة فيها بشكل متزايد.
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