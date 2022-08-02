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https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-تسوية-الوضع-في-مضيق-تايوان-هي-مسألة-صينية-داخلية--1065896094.html
الخارجية الروسية: تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية
الخارجية الروسية: تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية، وأن موسكو متمسكة بمبدأ "صين واحدة". 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T11:12+0000
2022-08-02T11:33+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نعتبر الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان عملا استفزازيا آخر للإدارة الأمريكية التي ترغب في ممارسة ضغط إضافي على بكين".وتابعت "نحن نعتبر تسوية الوضع في مضيق تايوان مسألة داخلية بحتة للصين. بالطبع، كدولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأمل روسيا أن يتم حل مشكلة تايوان دون المساس بالسلام والاستقرار في المنطقة".وأكدت زاخاروفا أن موقف موسكو من واضح وهو "صين واحدة"، لم يتغير، وتابعت: "حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين."يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/وزير-الخارجية-الصيني-عن-قضية-تايوان-بعض-السياسيين-الأميركيين-يلعبون-بالنار-علنا-1065896641.html
https://arabic.sputniknews.com/20220802/مصادر-إعلامية-من-المحتمل-أن-تتجه-طائرة-بيلوسي-نحو-تايوان-1065896384.html
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روسيا

الخارجية الروسية: تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية

11:12 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية، وأن موسكو متمسكة بمبدأ "صين واحدة".
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نعتبر الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان عملا استفزازيا آخر للإدارة الأمريكية التي ترغب في ممارسة ضغط إضافي على بكين".
وتابعت "نحن نعتبر تسوية الوضع في مضيق تايوان مسألة داخلية بحتة للصين. بالطبع، كدولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأمل روسيا أن يتم حل مشكلة تايوان دون المساس بالسلام والاستقرار في المنطقة".
وأكدت زاخاروفا أن موقف موسكو من واضح وهو "صين واحدة"، لم يتغير، وتابعت: "حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين."
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
وزير الخارجية الصيني عن قضية تايوان: بعض السياسيين الأمريكيين يلعبون بالنار علنا
11:30 GMT
يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".
وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.
لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
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