https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-تسوية-الوضع-في-مضيق-تايوان-هي-مسألة-صينية-داخلية--1065896094.html

الخارجية الروسية: تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية

الخارجية الروسية: تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن تسوية الوضع في مضيق تايوان هي مسألة صينية داخلية، وأن موسكو متمسكة بمبدأ "صين واحدة". 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T11:12+0000

2022-08-02T11:12+0000

2022-08-02T11:33+0000

روسيا

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "نعتبر الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان عملا استفزازيا آخر للإدارة الأمريكية التي ترغب في ممارسة ضغط إضافي على بكين".وتابعت "نحن نعتبر تسوية الوضع في مضيق تايوان مسألة داخلية بحتة للصين. بالطبع، كدولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأمل روسيا أن يتم حل مشكلة تايوان دون المساس بالسلام والاستقرار في المنطقة".وأكدت زاخاروفا أن موقف موسكو من واضح وهو "صين واحدة"، لم يتغير، وتابعت: "حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين."يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.

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