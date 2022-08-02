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https://arabic.sputniknews.com/20220802/وكالة-الصين-تدفع-بمقاتلات-وسفن-حربية-قرب-الخط-الفاصل-مع-تايوان-قبل-زيارة-بيلوسي-1065876549.html
وكالة: الصين تدفع بمقاتلات وسفن حربية قرب الخط الفاصل مع تايوان قبل زيارة بيلوسي
وكالة: الصين تدفع بمقاتلات وسفن حربية قرب الخط الفاصل مع تايوان قبل زيارة بيلوسي
حلقت طائرات حربية صينية عدة بالقرب من "خط الوسط" الذي يفصل الصين وتايوان في المضيق البحري، صباح الثلاثاء، فيما بقيت سفن حربية صينية قريبة من هذا الخط. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T03:43+0000
2022-08-02T03:43+0000
نانسي بيلوسي
أخبار تايوان
الصين
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وأفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أن تايوان أرسلت طائرات لمراقبة الوضع.وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أنباء عن استعداد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، الثلاثاء، وهو ما اعتبرته الصين تدخلا في شؤونها الداخلية، إذ تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.كان المبعوث الصيني إلى الأمم المتحدة تشانغ جون، قال اليوم، إن زيارة بيلوسي، إلى تايوان ستقوض الأمن والاستقرار وكذلك العلاقات الأمريكية الصينية.وأكد جون إن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين".في سياق متصل، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه "يتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية"، متهما إياها بتصعيد تهديداتها على عكس الموقف الأمريكي.كانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت بأنه "من المقرر أن تزور نانسي بيلوسي، تايوان اليوم، وأن تقضي الليل في تايبيه".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل اليوم".وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، أمس الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/المبعوث-الصيني-إلى-الأمم-المتحدة-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-ستقوض-الأمن-والاستقرار-1065874451.html
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نانسي بيلوسي, أخبار تايوان, الصين

وكالة: الصين تدفع بمقاتلات وسفن حربية قرب الخط الفاصل مع تايوان قبل زيارة بيلوسي

03:43 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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حلقت طائرات حربية صينية عدة بالقرب من "خط الوسط" الذي يفصل الصين وتايوان في المضيق البحري، صباح الثلاثاء، فيما بقيت سفن حربية صينية قريبة من هذا الخط.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، أن تايوان أرسلت طائرات لمراقبة الوضع.
وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، بعد أنباء عن استعداد رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لزيارة تايوان، الثلاثاء، وهو ما اعتبرته الصين تدخلا في شؤونها الداخلية، إذ تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
كان المبعوث الصيني إلى الأمم المتحدة تشانغ جون، قال اليوم، إن زيارة بيلوسي، إلى تايوان ستقوض الأمن والاستقرار وكذلك العلاقات الأمريكية الصينية.
وقال تشانغ جون، "زيارة بيلوسي أو أي مسؤول من البيت الأبيض إلى تايوان ستكون عمل خطير واستفزازي، وستقوض الأمن والاستقرار وكذلك العلاقات الأمريكية الصينية"
وأكد جون إن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين".
في سياق متصل، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه "يتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية"، متهما إياها بتصعيد تهديداتها على عكس الموقف الأمريكي.
كانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت بأنه "من المقرر أن تزور نانسي بيلوسي، تايوان اليوم، وأن تقضي الليل في تايبيه".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل اليوم".
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
المبعوث الصيني إلى الأمم المتحدة: زيارة بيلوسي إلى تايوان ستقوض الأمن والاستقرار
أمس, 21:39 GMT
وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، أمس الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
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