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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220803/أبو-زيد-السفارة-الروسية-قدمت-الوثائق-التي-تثبت-أن-مصدر-المواد-على-متن-السفينة-روسيا-وليس-أوكرانيا--1065930902.html
أبو زيد: السفارة الروسية قدمت الوثائق التي تثبت أن مصدر المواد على متن السفينة روسي وليس أوكراني
أبو زيد: السفارة الروسية قدمت الوثائق التي تثبت أن مصدر المواد على متن السفينة روسي وليس أوكراني
قال مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد لـ"سبوتنيك" إن "السفارة الروسية قامت بدورها وقدمت كل الوثائق التي تثبت أن مادتي الطحين والشعير الموجودتين... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T08:06+0000
2022-08-03T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لبنان
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف أنه "لهذا السبب أمر مدعي عام التمييز بإطلاق السفينة حتى لا تبقى محتجزة، والمشكلة في الأصول القانونية، في القانون إذا كان هناك معترض، فإن قاضي الأمور المستعجلة لديه إمكانية توقيف السفينة 72 ساعة، وانتهت عملياً مساء أمس".وكانت السفارة الروسية في لبنان قد أصدرت بياناً، مساء أمس الثلثاء، رحبت فيه بقرار النيابة العامة اللبنانية القاضي بختم التحقيق والسماح للباخرة السورية المحملة بحبوب أوكرانية بمغادرة ميناء طرابلس.ولفت البيان إلى أن "تلك الخطوة جاءت على الرغم من استفزازات الدبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت، ورعاتهم الخارجيّين القائمة على الأكاذيب"، مضيفاً: "نفترض أن محاولة المحرضين الأوكرانيين هذه للإضرار بالعلاقات بين روسيا ولبنان ستفشل".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/إعلام-تركي-وفد-من-20-شخصا-يفتش-السفينة-الأوكرانية-المحملة-بالحبوب-في-إسطنبول-1065925723.html
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لبنان, روسيا, أخبار أوكرانيا

أبو زيد: السفارة الروسية قدمت الوثائق التي تثبت أن مصدر المواد على متن السفينة روسي وليس أوكراني

08:06 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 08:12 GMT 03.08.2022)
© Sputnik . Евгений Биятов / الذهاب إلى بنك الصورمستشار الرئيس اللبناني أمل أبو زيد
مستشار الرئيس اللبناني أمل أبو زيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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قال مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد لـ"سبوتنيك" إن "السفارة الروسية قامت بدورها وقدمت كل الوثائق التي تثبت أن مادتي الطحين والشعير الموجودتين على متن السفينة "لوديسيا" مصدرها روسيا وليس أوكرانيا أو مسروقة من أوكرانيا كما أدعت السفارة الأوكرانية"، لافتاً إلى أن هذا الأمر ثابت.
وأضاف أنه "لهذا السبب أمر مدعي عام التمييز بإطلاق السفينة حتى لا تبقى محتجزة، والمشكلة في الأصول القانونية، في القانون إذا كان هناك معترض، فإن قاضي الأمور المستعجلة لديه إمكانية توقيف السفينة 72 ساعة، وانتهت عملياً مساء أمس".
وأوضح أبو زيد أنه "بالمبدأ يجب أن يأخذ القضاء قراراً بتنفيذ إطلاق السفينة، إلا إذا كان هناك عقوبة معينة على هذه السفينة التي تملكها الحكومة السورية، علماً أن الوثيقة التي قدمتها السفارة الروسية تشير إلى أن الشركة خاصة التي تملك المواد الموجودة على السفينة وليس الحكومة السورية".
وكانت السفارة الروسية في لبنان قد أصدرت بياناً، مساء أمس الثلثاء، رحبت فيه بقرار النيابة العامة اللبنانية القاضي بختم التحقيق والسماح للباخرة السورية المحملة بحبوب أوكرانية بمغادرة ميناء طرابلس.
ولفت البيان إلى أن "تلك الخطوة جاءت على الرغم من استفزازات الدبلوماسيين الأوكرانيين في بيروت، ورعاتهم الخارجيّين القائمة على الأكاذيب"، مضيفاً: "نفترض أن محاولة المحرضين الأوكرانيين هذه للإضرار بالعلاقات بين روسيا ولبنان ستفشل".
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