https://arabic.sputniknews.com/20220803/أوكرانيا-تسحب-قوات-حفظ-السلام-من-كوسوفو-1065944820.html
أوكرانيا تسحب قوات حفظ السلام من كوسوفو
أوكرانيا تسحب قوات حفظ السلام من كوسوفو
أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء أنها ستسحب قوات حفظ السلام من كوسوفو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن قيادة القوات الأوكرانية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:02+0000
2022-08-03T12:02+0000
2022-08-03T12:02+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
قوات حفظ السلام
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وبحسب موقع "آر بي سي" أوكرانيا: "تسحب أوكرانيا مواطنيها من كوسوفو الذين شاركوا في مهمة حفظ السلام. نحن نتحدث عن "كفور" (قوة حفظ السلام الدولية في كوسوفو تحت قيادة الناتو)"، بالإشارة إلى تواجد 40 عسكريا أوكرانيا في قوات حفظ السلام "كفور".وكان قد تصاعد التوتر حول كوسوفو بسبب خطط بريشتينا لحظر دخول السيارات التي تحمل أرقاما ووثائق صربية إلى المنطقة اعتبارا من 1 أغسطس/آب.وردا على ذلك، اندلعت أعمال شغب في شمال كوسوفو حيث يعيش العديد من الصرب، لتقوم الجمهورية المعلنة من جانب واحد بسحب الشرطة من هناك. لكن بعد طلب أمريكي، أرجأت سلطات كوسوفو دخول الحظر حيز التنفيذ لمدة شهر.وفي بلغراد تم الترحيب بهذه الخطوة، قائلة إن قيادة صربيا والسلطات في بريشتينا كانت على بعد خطوة واحدة من صراع خطير، لكن بلغراد الرسمية تمكنت من الحفاظ على السلام.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/قوات-حفظ-السلام-الدولية-في-كوسوفو-نراقب-الوضع-عن-كثب-وسنتدخل-إذا-لزم-الأمر-1065853324.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, قوات حفظ السلام
أوكرانيا تسحب قوات حفظ السلام من كوسوفو
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أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء أنها ستسحب قوات حفظ السلام من كوسوفو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن قيادة القوات الأوكرانية.
وبحسب موقع "آر بي سي"
أوكرانيا: "تسحب أوكرانيا مواطنيها من كوسوفو الذين شاركوا في مهمة حفظ السلام. نحن نتحدث عن "كفور" (قوة حفظ السلام الدولية في كوسوفو تحت قيادة الناتو)"، بالإشارة إلى تواجد 40 عسكريا أوكرانيا في قوات حفظ السلام "كفور".
وكان قد تصاعد التوتر حول كوسوفو بسبب خطط بريشتينا لحظر دخول السيارات التي تحمل أرقاما ووثائق صربية إلى المنطقة اعتبارا من 1 أغسطس/آب.
وردا على ذلك، اندلعت أعمال شغب في شمال كوسوفو حيث يعيش العديد من الصرب، لتقوم الجمهورية المعلنة من جانب واحد بسحب الشرطة من هناك. لكن بعد طلب أمريكي، أرجأت سلطات كوسوفو دخول الحظر حيز التنفيذ لمدة شهر.
وفي بلغراد تم الترحيب بهذه الخطوة، قائلة إن قيادة صربيا والسلطات في بريشتينا كانت على بعد خطوة واحدة من صراع خطير، لكن بلغراد الرسمية تمكنت من الحفاظ على السلام.