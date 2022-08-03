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تايوان تنشر دفاعاتها الجوية بعد دخول 27 مقاتلة صينية مجالها الجوي
https://arabic.sputniknews.com/20220803/تايوان-27-مقاتلة-صينية-دخلت-مجالنا-الجوي-1065950176.html
تايوان تنشر دفاعاتها الجوية بعد دخول 27 مقاتلة صينية مجالها الجوي
تايوان تنشر دفاعاتها الجوية بعد دخول 27 مقاتلة صينية مجالها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع في جزيرة تايوان (الصين)، اليوم الأربعاء، قيام 27 مقاتله صينية بدخول أجوائها خلال اليوم، على خلفية التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد زيارة رئيسة... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:10+0000
2022-08-03T14:25+0000
العالم
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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قالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن "27 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني دخلت نطاق الدفاع الجوي التايوانية، يوم الأربعاء".وبحسب المصادر، شاركت 6 مقاتلات صينية من طراز "J-11" و5 مقاتلات متعددة المهام من طراز "J-16" و16 مقاتلة متعددة المهام من طراز "سو-30".وبدرها، أرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع ونشرت أيضًا أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

تايوان تنشر دفاعاتها الجوية بعد دخول 27 مقاتلة صينية مجالها الجوي

14:10 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 14:25 GMT 03.08.2022)
© AFP 2022 / STRمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / STR
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع في جزيرة تايوان (الصين)، اليوم الأربعاء، قيام 27 مقاتله صينية بدخول أجوائها خلال اليوم، على خلفية التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي حذرت منها بكين.
قالت وزارة الدفاع في تايوان (الصين)، إن "27 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني دخلت نطاق الدفاع الجوي التايوانية، يوم الأربعاء".
وبحسب المصادر، شاركت 6 مقاتلات صينية من طراز "J-11" و5 مقاتلات متعددة المهام من طراز "J-16" و16 مقاتلة متعددة المهام من طراز "سو-30".
وبدرها، أرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع ونشرت أيضًا أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
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