https://arabic.sputniknews.com/20220803/روسيا-والسعودية-تعقدان-اجتماع-اللجنة-الحكومية-الدولية-حول-التجارة-1065956179.html
روسيا والسعودية تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة
روسيا والسعودية تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا والسعودية تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي في أكتوبر/... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:55+0000
2022-08-03T14:55+0000
2022-08-03T14:55+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وزار نوفاك الرياض في 29 يوليو / تموز حيث التقى بوزير الطاقة السعودي الذي يرأس اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة.وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أنه ناقش خلال زيارته للرياض المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والمرافق.وقال نوفاك في مقابلة مع إذاعة روسيا 24 "اتفقنا على أنه في تشرين الأول (أكتوبر)، في منتصف الشهر تقريبا، سنعقد اجتماعا دوريا للجنة الحكومية الدولية بين روسيا والسعودية في روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/نوفاك-روسيا-والمملكة-العربية-السعودية-تتلزمان-بأهداف-اتفاقية-أوبك--للحفاظ-على-استقرار-السوق--1065725169.html
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العالم, روسيا, السعودية
روسيا والسعودية تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا والسعودية تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي في أكتوبر/ تشرين الأول.
موسكو - سبوتنيك. وزار نوفاك الرياض في 29 يوليو / تموز حيث التقى بوزير الطاقة السعودي الذي يرأس اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة.
وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أنه ناقش خلال زيارته للرياض المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والمرافق.
وقال نوفاك في مقابلة مع إذاعة روسيا 24 "اتفقنا على أنه في تشرين الأول (أكتوبر)، في منتصف الشهر تقريبا، سنعقد اجتماعا دوريا للجنة الحكومية الدولية بين روسيا والسعودية في روسيا".