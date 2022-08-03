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روسيا والسعودية تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة
روسيا والسعودية تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا والسعودية تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي في أكتوبر/... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:55+0000
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موسكو - سبوتنيك. وزار نوفاك الرياض في 29 يوليو / تموز حيث التقى بوزير الطاقة السعودي الذي يرأس اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة.وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أنه ناقش خلال زيارته للرياض المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والمرافق.وقال نوفاك في مقابلة مع إذاعة روسيا 24 "اتفقنا على أنه في تشرين الأول (أكتوبر)، في منتصف الشهر تقريبا، سنعقد اجتماعا دوريا للجنة الحكومية الدولية بين روسيا والسعودية في روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/نوفاك-روسيا-والمملكة-العربية-السعودية-تتلزمان-بأهداف-اتفاقية-أوبك--للحفاظ-على-استقرار-السوق--1065725169.html
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العالم, روسيا, السعودية

روسيا والسعودية تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة

14:55 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا والسعودية تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي في أكتوبر/ تشرين الأول.
موسكو - سبوتنيك. وزار نوفاك الرياض في 29 يوليو / تموز حيث التقى بوزير الطاقة السعودي الذي يرأس اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة.
وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أنه ناقش خلال زيارته للرياض المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والمرافق.
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
نوفاك: روسيا والسعودية تتلزمان بأهداف اتفاقية "أوبك +" للحفاظ على استقرار السوق
29 يوليو, 09:31 GMT
وقال نوفاك في مقابلة مع إذاعة روسيا 24 "اتفقنا على أنه في تشرين الأول (أكتوبر)، في منتصف الشهر تقريبا، سنعقد اجتماعا دوريا للجنة الحكومية الدولية بين روسيا والسعودية في روسيا".
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