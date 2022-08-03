https://arabic.sputniknews.com/20220803/صور-توضح-الأضرار-الجسيمة-التي-أصابت-صوامع-القمح-في-مرفأ-بيروت-1065953435.html
صور توضح الأضرار الجسيمة التي أصابت صوامع القمح في مرفأ بيروت
صور توضح الأضرار الجسيمة التي أصابت صوامع القمح في مرفأ بيروت
أظهرت وسائل إعلامية محلية وعربية الأضرار الجسيمة التي أصابت صوامع القمح المتواجدة في مرفأ بيروت من خلال بعض الصور التي تم نشرها عبر شبكة الإنترنت. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:33+0000
2022-08-03T14:33+0000
2022-08-03T14:33+0000
العالم العربي
لبنان
القمح
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ونشر موقع تلفزيون "الجديد" اللبناني، صورا تظهر انحناء حادا أصاب الجانب الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت.وفي نفس السياق، نشرت قناة "سكاي نيوز عربية" عبر مراسلها صورة أخرى تُظهر بوضوح تلك الانحناءات للصوامع.وكانت القوى الأمنية في لبنان قد اتخذت عددا من إجراءات السير الوقائية بالقرب من تمثال المغترب في الكرنتينا، كما قامت بقطع السيرعلى الطريق المحاذية للأوتوستراد مقابل صوامع القمح، وتحويله إلى الطرق المجاورة.وأفاد تقرير تسلمته وزارة الإقتصاد اللبنانية في وقت سابق من الأجهزة المعنية بمراقبة مبنى الإهراءات داخل مرفأ بيروت، أن تغييرات رصدت في سرعة انحناء المبنى من الجهة الشمالية بمعدل 2.5 ملم في الساعة الأمر الذي يؤشر إلى خطر سقوط الصوامع.وكان قد اندلع حريق داخل الإهراءات منذ قرابة ثلاثة أسابيع جراء عملية تخمير القمح، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني من إخماده، فيما حمل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحكومة اللبنانية المسؤولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/طوافات-الجبش-اللبناني-عملت-على-إخماد-حريق-إهراءات-مرفأ-بيروت-1065170026.html
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العالم العربي, لبنان, القمح
صور توضح الأضرار الجسيمة التي أصابت صوامع القمح في مرفأ بيروت
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أظهرت وسائل إعلامية محلية وعربية الأضرار الجسيمة التي أصابت صوامع القمح المتواجدة في مرفأ بيروت من خلال بعض الصور التي تم نشرها عبر شبكة الإنترنت.
ونشر موقع تلفزيون "الجديد" اللبناني، صورا تظهر انحناء حادا أصاب الجانب الشمالي من إهراءات القمح في مرفأ بيروت.
وفي نفس السياق، نشرت قناة "سكاي نيوز عربية" عبر مراسلها صورة أخرى تُظهر بوضوح تلك الانحناءات للصوامع.
وكانت القوى الأمنية في لبنان قد اتخذت عددا من إجراءات السير الوقائية بالقرب من تمثال المغترب في الكرنتينا، كما قامت بقطع السيرعلى الطريق المحاذية للأوتوستراد مقابل صوامع القمح، وتحويله إلى الطرق المجاورة.
وأفاد تقرير تسلمته وزارة الإقتصاد اللبنانية
في وقت سابق من الأجهزة المعنية بمراقبة مبنى الإهراءات داخل مرفأ بيروت، أن تغييرات رصدت في سرعة انحناء المبنى من الجهة الشمالية بمعدل 2.5 ملم في الساعة الأمر الذي يؤشر إلى خطر سقوط الصوامع.
وكان قد اندلع حريق داخل الإهراءات منذ قرابة ثلاثة أسابيع جراء عملية تخمير القمح، ولم تتمكن فرق الدفاع المدني والجيش اللبناني من إخماده، فيما حمل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحكومة اللبنانية المسؤولية.