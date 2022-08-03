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كوريا الجنوبية تفوز بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة في السعودية
كوريا الجنوبية تفوز بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة في السعودية
أعلنت شركة "دوسان إينيربيليتي"(Doosan Enerbility) الكورية الجنوبية، للصناعات الثقيلة عن فوزها بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة بقيمة 840 مليار وون في... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:13+0000
2022-08-03T09:13+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وأشارت الشركة اليوم الأربعاء إلى أنها وقعت العقد مع شركة "الشعيبة 3 لتحلية المياه" (Shuaibah Three Water Desalination Company)، والذي يتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محطة الشعيبة لتحلية المياه المالح.وفي عامي 2006 و2007، كانت "دوسان إينيربيليتي" قد شاركت في مشاريع تحلية المياه المالحة مع "أكوا باور".ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية التناضح العكسي على بعد 110 كيلومترات جنوب مدينة جدة السعودية.أعلنت شركة "دوسان إينيربيليتي"(Doosan Enerbility) الكورية الجنوبية، للصناعات الثقيلة عن فوزها بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة بقيمة 840 مليار وون في المملكة العربية السعودية.وأشارت الشركة اليوم الأربعاء إلى أنها وقعت العقد مع شركة "الشعيبة 3 لتحلية المياه" (Shuaibah Three Water Desalination Company)، والذي يتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محطة الشعيبة لتحلية المياه المالح.وفي عامي 2006 و2007، كانت "دوسان إينيربيليتي" قد شاركت في مشاريع تحلية المياه المالحة مع "أكوا باور"، وفقا لموقع "يونهاب".ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية التناضح العكسي على بعد 110 كيلومترات جنوب مدينة جدة السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/كوريا-الجنوبية-تعرض-خبراتها-في-إعادة-الإعمار-على-أوكرانيا-1065737111.html
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العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تفوز بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة في السعودية

09:13 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Ryu Seng-il / الذهاب إلى بنك الصورالجزر البنفجسية في محافظة تشلا الجنوبية في كوريا الجنوبية، 6 أبريل 2021
الجزر البنفجسية في محافظة تشلا الجنوبية في كوريا الجنوبية، 6 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Ryu Seng-il
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أعلنت شركة "دوسان إينيربيليتي"(Doosan Enerbility) الكورية الجنوبية، للصناعات الثقيلة عن فوزها بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة بقيمة 840 مليار وون في المملكة العربية السعودية.
وأشارت الشركة اليوم الأربعاء إلى أنها وقعت العقد مع شركة "الشعيبة 3 لتحلية المياه" (Shuaibah Three Water Desalination Company)، والذي يتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محطة الشعيبة لتحلية المياه المالح.
وفي عامي 2006 و2007، كانت "دوسان إينيربيليتي" قد شاركت في مشاريع تحلية المياه المالحة مع "أكوا باور".
ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية التناضح العكسي على بعد 110 كيلومترات جنوب مدينة جدة السعودية.أعلنت شركة "دوسان إينيربيليتي"(Doosan Enerbility) الكورية الجنوبية، للصناعات الثقيلة عن فوزها بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة بقيمة 840 مليار وون في المملكة العربية السعودية.
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وأشارت الشركة اليوم الأربعاء إلى أنها وقعت العقد مع شركة "الشعيبة 3 لتحلية المياه" (Shuaibah Three Water Desalination Company)، والذي يتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محطة الشعيبة لتحلية المياه المالح.
وفي عامي 2006 و2007، كانت "دوسان إينيربيليتي" قد شاركت في مشاريع تحلية المياه المالحة مع "أكوا باور"، وفقا لموقع "يونهاب".
ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية التناضح العكسي على بعد 110 كيلومترات جنوب مدينة جدة السعودية.
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