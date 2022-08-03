https://arabic.sputniknews.com/20220803/كوريا-الجنوبية-تفوز-بعقد-لبناء-محطة-لتحلية-المياه-المالحة-في-السعودية-1065934194.html

كوريا الجنوبية تفوز بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة في السعودية

كوريا الجنوبية تفوز بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة في السعودية

أعلنت شركة "دوسان إينيربيليتي"(Doosan Enerbility) الكورية الجنوبية، للصناعات الثقيلة عن فوزها بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة بقيمة 840 مليار وون في... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T09:13+0000

2022-08-03T09:13+0000

2022-08-03T09:13+0000

العالم

كوريا الجنوبية

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وأشارت الشركة اليوم الأربعاء إلى أنها وقعت العقد مع شركة "الشعيبة 3 لتحلية المياه" (Shuaibah Three Water Desalination Company)، والذي يتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محطة الشعيبة لتحلية المياه المالح.وفي عامي 2006 و2007، كانت "دوسان إينيربيليتي" قد شاركت في مشاريع تحلية المياه المالحة مع "أكوا باور".ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية التناضح العكسي على بعد 110 كيلومترات جنوب مدينة جدة السعودية.أعلنت شركة "دوسان إينيربيليتي"(Doosan Enerbility) الكورية الجنوبية، للصناعات الثقيلة عن فوزها بعقد لبناء محطة لتحلية المياه المالحة بقيمة 840 مليار وون في المملكة العربية السعودية.وأشارت الشركة اليوم الأربعاء إلى أنها وقعت العقد مع شركة "الشعيبة 3 لتحلية المياه" (Shuaibah Three Water Desalination Company)، والذي يتضمن المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محطة الشعيبة لتحلية المياه المالح.وفي عامي 2006 و2007، كانت "دوسان إينيربيليتي" قد شاركت في مشاريع تحلية المياه المالحة مع "أكوا باور"، وفقا لموقع "يونهاب".ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة لتحلية المياه المالحة باستخدام تقنية التناضح العكسي على بعد 110 كيلومترات جنوب مدينة جدة السعودية.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/كوريا-الجنوبية-تعرض-خبراتها-في-إعادة-الإعمار-على-أوكرانيا-1065737111.html

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