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وزير خارجية تركيا يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا
وزير خارجية تركيا يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا
التقى مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا نظيره الصيني وانغ يي، في كمبوديا، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك على هامش النسخة الرابعة لاجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة "آسيان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن تشاووش أوغلو ونظيره الصيني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.ولفتت الوكالة إلى تأكيد وزير خارجية تركيا لنظيره الصيني أن أوضاع أتراك الإيغور بإقليم تركستان الشرقية، يمثل واحدة من القضايا الحساسة بالنسبة لأنقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210406/تركيا-تستدعي-السفير-الصيني-على-خلفية-منشورات-على-تويتر-1048596161.html
https://arabic.sputniknews.com/20220115/انتقادات-في-آسيان-بسبب-زيارة-رئيس-الرابطة-للمجلس-العسكري-في-ميانمار-1056226487.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الصين

وزير خارجية تركيا يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا

16:36 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 03.08.2022)
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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التقى مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا نظيره الصيني وانغ يي، في كمبوديا، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك على هامش النسخة الرابعة لاجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة "آسيان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.
مجموعة من الإيغور يعيشون في تركيا خلال احتجاجات ضد ما يزعمون أنه قمع من قبل الحكومة الصينية لمسلمي الإيغور في مقاطعة شينجيانغ الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2021
تركيا تستدعي السفير الصيني على خلفية منشورات في تويتر
6 أبريل 2021, 16:42 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن تشاووش أوغلو ونظيره الصيني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
انتقادات في "آسيان" بسبب زيارة رئيس الرابطة للمجلس العسكري في ميانمار
15 يناير, 11:23 GMT
ولفتت الوكالة إلى تأكيد وزير خارجية تركيا لنظيره الصيني أن أوضاع أتراك الإيغور بإقليم تركستان الشرقية، يمثل واحدة من القضايا الحساسة بالنسبة لأنقرة.
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