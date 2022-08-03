https://arabic.sputniknews.com/20220803/وزير-خارجية-تركيا-يلتقي-نظيره-الصيني-في-كمبوديا-1065959169.html
وزير خارجية تركيا يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا
وزير خارجية تركيا يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا
التقى مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا نظيره الصيني وانغ يي، في كمبوديا، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T16:36+0000
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جاء ذلك على هامش النسخة الرابعة لاجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة "آسيان"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن تشاووش أوغلو ونظيره الصيني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.ولفتت الوكالة إلى تأكيد وزير خارجية تركيا لنظيره الصيني أن أوضاع أتراك الإيغور بإقليم تركستان الشرقية، يمثل واحدة من القضايا الحساسة بالنسبة لأنقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210406/تركيا-تستدعي-السفير-الصيني-على-خلفية-منشورات-على-تويتر-1048596161.html
https://arabic.sputniknews.com/20220115/انتقادات-في-آسيان-بسبب-زيارة-رئيس-الرابطة-للمجلس-العسكري-في-ميانمار-1056226487.html
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وزير خارجية تركيا يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا
16:36 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 03.08.2022) تابعنا عبر
التقى مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا نظيره الصيني وانغ يي، في كمبوديا، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك على هامش النسخة الرابعة لاجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة "آسيان"، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن تشاووش أوغلو ونظيره الصيني بحثا تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ولفتت الوكالة إلى تأكيد وزير خارجية تركيا لنظيره الصيني أن أوضاع أتراك الإيغور بإقليم تركستان الشرقية، يمثل واحدة من القضايا الحساسة بالنسبة لأنقرة.