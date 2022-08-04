https://arabic.sputniknews.com/20220804/الرماحي-مخاطبا-الصدر-نؤيدك-في-الإصلاح-وفق-الدستور-مع-تحفظنا-على-بعض-فقرات-قانون-الانتخابات-1065993469.html
الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات
الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات
نناقش في هذه الحلقة: الصدر يدعو لحل البرلمان؛ هجوم أوكراني بالقذائف على دونيتسك واقتحام مستشفى واستخدام الأطفال والنساء دروعا بشرية؛ استئناف المفاوضات بين... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T13:20+0000
2022-08-04T13:20+0000
2022-08-04T13:29+0000
راديو
بلا قيود
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الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات
الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، ومواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب.وللخوض أكثر في تفاصيل هذا الخطاب، والانسداد السياسي في العراق، استضفنا في "بلا قيود"، الأمين العام لحزب "قادمون" العراقي، السيد حسين الرماحي الذي قال:القوات الأوكرانية تقتحم مستشفى وتأسر من فيهأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة على مناطق في دونيتسك. فيما كشف المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية اقتحمت مستشفى في دوبروبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتجهيز مستودعات للأسلحة والذخيرة، واحتجاز الطاقم الطبي والنساء والأطفال كدروع بشرية.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني:خبير: لا جديد في مفاوضات فييناتستضيف فيينا جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، فما الجديد؟الخبير بالشأن الإيراني، حكم أمهز، قال لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات
13:20 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 13:29 GMT 04.08.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الصدر يدعو لحل البرلمان؛ هجوم أوكراني بالقذائف على دونيتسك واقتحام مستشفى واستخدام الأطفال والنساء دروعا بشرية؛ استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، ومواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب.
وللخوض أكثر في تفاصيل هذا الخطاب، والانسداد السياسي في العراق، استضفنا في "بلا قيود
"، الأمين العام لحزب "قادمون" العراقي، السيد حسين الرماحي الذي قال:
"كلام سماحة الشيخ مقتدى الصدر، تشخيص دقيق للواقع، كونه شمل كل أطياف الطبقة السياسية الحاكمة بما فيهم التيار الصدري، وهذا إنصاف للشعب العراقي يحسب له، ونؤيد مقترحاته، هذه الأزمة تنبأنا بها كحزب "قادمون"، وقدمنا عدة مبادرات، ونرى أن الحل للخروج من الانسداد السياسي، هو اختيار مجلس مفوضين جديد، وتعديل قانون الانتخابات، وحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة، و في حال استمر الوضع على ما هو عليه لا نستبعد أن يتجه الطرفان إلى التسلح، لكن لدينا أمل بأن صمام الأمان الذي يحول دون تدهور الأوضاع في العراق، هو المرجعية الرشيدة".
القوات الأوكرانية تقتحم مستشفى وتأسر من فيه
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة على مناطق في دونيتسك. فيما كشف المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية اقتحمت مستشفى في دوبروبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتجهيز مستودعات للأسلحة والذخيرة، واحتجاز الطاقم الطبي والنساء والأطفال كدروع بشرية.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود
"، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني:
"ما يحصل في دونباس مستمر منذ 2014 من جرائم حرب، وضد الإنسانية، يقابلها صمت دولي غير مبرر، وهو جزء من الصراع القائم على مستوى العالم، رفضا لمنطق الشراكة، وترسيخا لمنطق الهيمنة، لتصبح الأمم المتحدة كالشيطان الأخرس عن الحقيقة، واستهداف المدنيين والصحافيين هو نوع من الترهيب لإجبارهم على تفريغ المنطقة".
خبير: لا جديد في مفاوضات فيينا
تستضيف فيينا جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، فما الجديد؟
الخبير بالشأن الإيراني، حكم أمهز، قال لـ "بلا قيود
":
"حتى الآن لا شيء جديدا ولا نضوج في المحادثات، بل هي مجرد مقترحات مقدمة من عدة جهات تتم مناقشتها، ونرى الموقف الأمريكي لم يتغير، وإيران قدمت ما قدمته ولن تقدم أي شيء جديد، إلا أنها فرضت معادلة ضغوط مقابل ضغوط".
التفاصيل في الملف الصوتي...