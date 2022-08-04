https://arabic.sputniknews.com/20220804/الرماحي-مخاطبا-الصدر-نؤيدك-في-الإصلاح-وفق-الدستور-مع-تحفظنا-على-بعض-فقرات-قانون-الانتخابات-1065993469.html

الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات

الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات

نناقش في هذه الحلقة: الصدر يدعو لحل البرلمان؛ هجوم أوكراني بالقذائف على دونيتسك واقتحام مستشفى واستخدام الأطفال والنساء دروعا بشرية؛ استئناف المفاوضات بين... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T13:20+0000

2022-08-04T13:20+0000

2022-08-04T13:29+0000

راديو

بلا قيود

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الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات الرماحي مخاطبا الصدر: نؤيدك في الإصلاح وفق الدستور مع تحفظنا على بعض فقرات قانون الانتخابات

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، ومواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب.وللخوض أكثر في تفاصيل هذا الخطاب، والانسداد السياسي في العراق، استضفنا في "بلا قيود"، الأمين العام لحزب "قادمون" العراقي، السيد حسين الرماحي الذي قال:القوات الأوكرانية تقتحم مستشفى وتأسر من فيهأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت 15 قذيفة على مناطق في دونيتسك. فيما كشف المركز الوطني لإدارة الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية اقتحمت مستشفى في دوبروبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتجهيز مستودعات للأسلحة والذخيرة، واحتجاز الطاقم الطبي والنساء والأطفال كدروع بشرية.وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، عمر المعربوني:خبير: لا جديد في مفاوضات فييناتستضيف فيينا جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن بخصوص الاتفاق النووي الإيراني، فما الجديد؟الخبير بالشأن الإيراني، حكم أمهز، قال لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио