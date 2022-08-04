https://arabic.sputniknews.com/20220804/السويد-تشكر-واشنطن-على-موافقتها-للانضمام-لحلف-الناتو-1065966518.html
السويد تشكر واشنطن على موافقتها للانضمام لحلف الناتو
السويد تشكر واشنطن على موافقتها للانضمام لحلف الناتو
أعربت وزير خارجية السويد، آن ليندي، عن بالغ شكرها إلى الولايات المتحدة، جراء مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على بروتوكول انضمام فنلندا والسويد إلى... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T02:50+0000
2022-08-04T02:50+0000
2022-08-04T02:50+0000
السويد
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت ليندي على صفحتها على تويتر "ممتنة لسرعة المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو في مجلس الشيوخ .. شكرا لدعمكم القوي لانضمام السويد إلى الحلف".وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الشيوخ-الأمريكي-يصوت-بأغلبية-لصالح-انضمام-فنلندا-والسويد-لحلف-الناتو-1065966292.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السويد
السويد تشكر واشنطن على موافقتها للانضمام لحلف الناتو
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أعربت وزير خارجية السويد، آن ليندي، عن بالغ شكرها إلى الولايات المتحدة، جراء مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على بروتوكول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت ليندي على صفحتها على تويتر "ممتنة لسرعة المصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو في مجلس الشيوخ .. شكرا لدعمكم القوي لانضمام السويد إلى الحلف".
وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد
إلى حلف الناتو.
وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.