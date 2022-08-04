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القوات الصينية تطلق نيرانا بعيدة المدى وتصيب أهدافا في الجزء الشرقي من مضيق تايوان خلال التدريبات
https://arabic.sputniknews.com/20220804/القوات-المسلحة-الصينية-تطلق-النيران-بعيدة-المدى-وتصيب-أهدافا-في-الجزء-الشرقي-من-مضيق-تايوان-1065967596.html
القوات الصينية تطلق نيرانا بعيدة المدى وتصيب أهدافا في الجزء الشرقي من مضيق تايوان خلال التدريبات
القوات الصينية تطلق نيرانا بعيدة المدى وتصيب أهدافا في الجزء الشرقي من مضيق تايوان خلال التدريبات
أطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T05:38+0000
2022-08-04T05:51+0000
أخبار تايوان
الصين
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وأشار البيان إلى أن إطلاق النار بدأ في الساعة 13:00 بتوقيت بكين (08:00 بتوقيت موسكو). وتقول الوثيقة: "تم تنفيذ ضربات دقيقة على الجزء الشرقي من مضيق تايوان، وقد تحققت النتائج المتوقعة".أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
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أخبار تايوان, الصين

القوات الصينية تطلق نيرانا بعيدة المدى وتصيب أهدافا في الجزء الشرقي من مضيق تايوان خلال التدريبات

05:38 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 05:51 GMT 04.08.2022)
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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أطلقت القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني نيرانا بالذحيرة الحية، اليوم الخميس، في مياه شرق مضيق تايوان باستخدام مدفعية بعيدة المدى، حسبما جاء في بيان المنطقة الشرقية لقيادة جيش التحرير الشعبي الصيني.
وأشار البيان إلى أن إطلاق النار بدأ في الساعة 13:00 بتوقيت بكين (08:00 بتوقيت موسكو). وتقول الوثيقة: "تم تنفيذ ضربات دقيقة على الجزء الشرقي من مضيق تايوان، وقد تحققت النتائج المتوقعة".
أعلن التلفزيون الصيني اليوم بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المناورات التي تعتبر بمثابة رد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان، بدأت في الساعة 12:00 ليوم الخميس وتستمر حتى الساعة 12:00 من يوم الأحد.
وتسببت زيارة بيلوسي في شحن الأجواء حول جزيرة تايوان التي تعتبر جزءا من أراضي جمهورية الصين الشعبية. ولذلك فإن بكين تعارض أن يصل مسؤولو الدول الأخرى إلى هذه الجزيرة للقاء حكامها الحاليين. وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية نية القيادة الصينية اتخاذ إجراءات قاسية كرد فعل على زيارة بيلوسي التي وصلت إلى تايوان على متن طائرة مساء الثلاثاء.
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