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https://arabic.sputniknews.com/20220804/الكرملين-غازبروم-تريد-الحصول-على-توربين-التيار-الشمالي-ومستندات-تثبت-عدم-خضوعه-للعقوبات-1065985920.html
الكرملين: "غازبروم" تريد الحصول على توربين "التيار الشمالي" ومستندات تثبت عدم خضوعه للعقوبات
الكرملين: "غازبروم" تريد الحصول على توربين "التيار الشمالي" ومستندات تثبت عدم خضوعه للعقوبات
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن شركة "غازبروم" ترغب وبشدة في الحصول على توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، الذي تمت... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T11:22+0000
2022-08-04T11:22+0000
روسيا
شركة غازبروم
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف بيسكوف، أن هذا الأمر يستلزم الحصول على مستندات، مشيرا إلى أن الكلمات وحدها لا تكفي.هذا وأعلنت شركة "غازبروم"، في وقت سابق، أن العقوبات التي فرضتها كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز"، تجعل توريد التوربينات لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أمر مستحيلا.وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "إن عقوبات كل من كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وعدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز" تجعل توريد المحرك 073 لمحطة الضخ "بورتوفايا" أمرا مستحيلا".وكانت سويسرا قد أعلنت يوم الأربعاء، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، التي تشمل حظر استيراد الذهب ومنتجاته.
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روسيا, شركة غازبروم

الكرملين: "غازبروم" تريد الحصول على توربين "التيار الشمالي" ومستندات تثبت عدم خضوعه للعقوبات

11:22 GMT 04.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن شركة "غازبروم" ترغب وبشدة في الحصول على توربين خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، الذي تمت صيانته.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف بيسكوف، أن هذا الأمر يستلزم الحصول على مستندات، مشيرا إلى أن الكلمات وحدها لا تكفي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "غازبروم ترغب بشدة في الحصول على التوربين، ليست "غازبروم" هي من فرض العقوبات، وإنما فرضت ضدها، في هذه الحالة، من المهم للشركة الحصول على مستندات قانونية تنص على أن هذا التوربين غير خاضع للعقوبات".

هذا وأعلنت شركة "غازبروم"، في وقت سابق، أن العقوبات التي فرضتها كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز"، تجعل توريد التوربينات لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أمر مستحيلا.
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "إن عقوبات كل من كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وعدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز" تجعل توريد المحرك 073 لمحطة الضخ "بورتوفايا" أمرا مستحيلا".
وكانت سويسرا قد أعلنت يوم الأربعاء، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، التي تشمل حظر استيراد الذهب ومنتجاته.
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