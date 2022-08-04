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بايدن: بفارغ الصبر أتطلع إلى انضمام السويد وفنلندا في الناتو
بايدن: بفارغ الصبر أتطلع إلى انضمام السويد وفنلندا في الناتو
رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، قائلا إنه "يتطلع بفارغ الصبر إلى انضمام البلدين". 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T03:54+0000
2022-08-04T03:54+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "بفارغ الصبر أتطلع إلى توقيع بروتوكولات الانضمام والترحيب بالسويد وفنلندا، وهما ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ".ووصف الرئيس الأمريكي التصويت في مجلس الشيوخ بأنه "تاريخي" وعبر عن امتنانه لأعضاء المجلس.وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى متمسكة بأمن السويد وفنلندا... وسنواصل التصدي لأي مخاطر على أمننا المشترك".وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/الشيوخ-الأمريكي-يصوت-بأغلبية-لصالح-انضمام-فنلندا-والسويد-لحلف-الناتو-1065966292.html
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السويد, فلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

بايدن: بفارغ الصبر أتطلع إلى انضمام السويد وفنلندا في الناتو

03:54 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / POOL
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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، قائلا إنه "يتطلع بفارغ الصبر إلى انضمام البلدين".
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "بفارغ الصبر أتطلع إلى توقيع بروتوكولات الانضمام والترحيب بالسويد وفنلندا، وهما ديمقراطيتان قويتان بجيوش ذات قدرة عالية، في أكبر تحالف دفاعي في التاريخ".
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية لصالح انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو
01:30 GMT
ووصف الرئيس الأمريكي التصويت في مجلس الشيوخ بأنه "تاريخي" وعبر عن امتنانه لأعضاء المجلس.
وأكد أن "الولايات المتحدة تبقى متمسكة بأمن السويد وفنلندا... وسنواصل التصدي لأي مخاطر على أمننا المشترك".
وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.
وصوّت تأييدا للوثيقتين 95 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا. وصوّت عضو واحد فقط في المجلس ضد المصادقة على البروتوكولين.
وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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