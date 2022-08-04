https://arabic.sputniknews.com/20220804/بلينكن-واشنطن-ستعمل-على-إعادة-لاعبة-كرة-السلة-بريتني-غراينر-المدانة-في-روسيا-إلى-الوطن-1066009580.html

بلينكن: واشنطن ستعمل على إعادة لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المدانة في روسيا إلى الوطن

بلينكن: واشنطن ستعمل على إعادة لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المدانة في روسيا إلى الوطن

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل العمل لإعادة المواطنين ‏الأمريكيين الاثنين المحتجزين في روسيا، بريتني غراينر، وبول... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T18:28+0000

2022-08-04T18:28+0000

2022-08-04T18:28+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "لا شيء في قرار اليوم يغير تصميمنا على أن بريتني غراينر محتجزة ظلما، وسنواصل العمل لإعادة بريتني وزميلها الأمريكي بول ويلان المحتجز ظلما إلى الوطن، هذه أولوية مطلقة بالنسبة لي".ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، قرار محكمة روسية بسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، لإدانتها بتهريب وحيازة المخدرات، بالقرار "غير المقبول"، داعيا إلى الإفراج عنها فورا.وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض إن القرار الروسي "غير مقبول، وأدعو روسيا للإفراج الفوري عنها لتعود إلى زوجتها وأحبائها وأصدقائها وزملائها".وأضاف بايدن: "ستواصل إدارتي العمل بلا كلل أو ملل وتحاول بكل الطرق الممكنة إعادة بريتني وبول ويلان إلى البلاد بأمان في أسرع وقت ممكن".وقضت محكمة مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو، اليوم الخميس، على بريتني غراينر، بالسجن 9 سنوات، وبغرامة قدرها مليون روبل (ما يقارب 15 ألف دولار)، بتهمة تهريب وحيازة مواد مخدرة.وأخذت المحكمة في الاعتبار اعتراف غراينر الجزئي بالذنب والإنجازات الرياضية كظروف مخففة.وفي وقت سابق من اليوم، طالب المدعي العام في مدينة خيمكي بمقاطعة موسكو، بمعاقبة لاعبة التنس الأميركية، بريتني غراينر بالسجن 9 سنوات ونصف، بتهمة تهريب زيت الحشيش.وقال المدعي العام، وفقا لتقرير مراسل "سبوتيك" من قاعة المحكمة: "من خلال الجمع الجزئي، أطلب تحديد عقوبة سجن مدتها 9 سنوات و6 أشهر ... وغرامة قدرها مليون روبل (حوالي 15 ألف دولارا)".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعا في وقت سابق، نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العودة إلى نظام "الدبلوماسية الهادئة"، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين، بدون أي تكهنات أو حشو إعلامي.وفي وقت سابق، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليق لها على بيان أمريكا بشأن تبادل محتمل بين المواطن الروسي، فيكتور بوت، والأمريكيين بريتني غرينر وبول ويلان، بأن المفاوضات جارية بشأن تبادل الموقوفين(السجناء) بين روسيا وأمريكا، لكن لا توجد نتيجة ملموسة حتى الآن.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/لاعبة-كرة-السلة-الأمريكية-غرينر-تعترف-بذنبها-في-تهريب-زيت-الحشيش-إلى-روسيا-1064824160.html

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