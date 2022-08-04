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https://arabic.sputniknews.com/20220804/طرح-الجزء-الثاني-من-فيلم-الجوكر-في-2024-تشارك-في-بطولته-ليدي-غاغا-1066013634.html
طرح الجزء الثاني من فيلم "الجوكر" في 2024... تشارك في بطولته ليدي غاغا
طرح الجزء الثاني من فيلم "الجوكر" في 2024... تشارك في بطولته ليدي غاغا
أعلنت الشركة المنتجة للفيلم المثير للجدل، والحائز على جائزة "أوسكار" "الجوكر" رسميا، عن طرح جزء ‏ثاني وجديد منه خلال عام 2024.‏ 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T21:32+0000
2022-08-04T21:32+0000
مجتمع
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وكتب مخرج الجزء الأول، تود فيليبس، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه سيتم طرح "الجوكر 2" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.ويعود الممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، لتجسيد دور "الجوكر" في الجزء الثاني، والذي حاز عنه على جائزة "أوسكار" أفضل ممثل رئيسي لعام 2019.كما أكدت الشركة المنتجة للجزء الجديد أن المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، ستشارك فينيكس بطولة أحداثه.وكانت تقارير أفادت الشهر الماضي أن الجزء الثاني من فيلم "الجوكر" سيحمل اسم "Joker: Folie a Deux"، أو "الجنون لشخصين"، وسيحمل طابعا موسيقيا غنائيا، على عكس طبيعة أحداث الجزء الأول الدرامية.ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في سلسلة "الجوكر" في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لموقع "ديدلاين" السينمائي الأمريكي.وحصد فيلم "الجوكر" وقت عرضه في عام 2019 نجاحا قياسيا في شباك التذاكر العالمي، بل وحصد 11 ترشيح لجائزة "أوسكار"، منها "أفضل فيلم"، وهو مستوحى عن أبرز شرير في مجلات "دي سي" الهزلية، وألد أعداء "الرجل الوطواط"، لكن بطابع إنساني مختلف يحمل في طياته دلالات سياسية، دفعت السلطات الأمريكية للوقوف أمام دور العرض السينمائية في أمريكا قبل خروج الناس بعد مشاهدة الفيلم، خوفا من اندلاع احتجاجات شعبية.
https://arabic.sputniknews.com/20201215/الجوكر-يظهر-في-شوارع-طهران-1047506026.html
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مجتمع, منوعات

طرح الجزء الثاني من فيلم "الجوكر" في 2024... تشارك في بطولته ليدي غاغا

21:32 GMT 04.08.2022
© Photo / Warner Bros. (2019)لقطة من فيلم "الجوكر"، 2019
لقطة من فيلم الجوكر، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
لقطة من فيلم "الجوكر"، 2019
© Photo / Warner Bros. (2019)
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أعلنت الشركة المنتجة للفيلم المثير للجدل، والحائز على جائزة "أوسكار" "الجوكر" رسميا، عن طرح جزء ‏ثاني وجديد منه خلال عام 2024.‏
وكتب مخرج الجزء الأول، تود فيليبس، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنه سيتم طرح "الجوكر 2" في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
ويعود الممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، لتجسيد دور "الجوكر" في الجزء الثاني، والذي حاز عنه على جائزة "أوسكار" أفضل ممثل رئيسي لعام 2019.
كما أكدت الشركة المنتجة للجزء الجديد أن المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، ستشارك فينيكس بطولة أحداثه.
وكانت تقارير أفادت الشهر الماضي أن الجزء الثاني من فيلم "الجوكر" سيحمل اسم "Joker: Folie a Deux"، أو "الجنون لشخصين"، وسيحمل طابعا موسيقيا غنائيا، على عكس طبيعة أحداث الجزء الأول الدرامية.
محمد، فنان شوارع إيراني، يضع ماكياج الجوكر قبل الخروج مع فرقته المسرحية إلى عرض ترفيهي في إحدى شوارع مدينة طهران، إيران، 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2020
"الجوكر" يظهر في شوارع طهران
15 ديسمبر 2020, 10:50 GMT
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في سلسلة "الجوكر" في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لموقع "ديدلاين" السينمائي الأمريكي.
وحصد فيلم "الجوكر" وقت عرضه في عام 2019 نجاحا قياسيا في شباك التذاكر العالمي، بل وحصد 11 ترشيح لجائزة "أوسكار"، منها "أفضل فيلم"، وهو مستوحى عن أبرز شرير في مجلات "دي سي" الهزلية، وألد أعداء "الرجل الوطواط"، لكن بطابع إنساني مختلف يحمل في طياته دلالات سياسية، دفعت السلطات الأمريكية للوقوف أمام دور العرض السينمائية في أمريكا قبل خروج الناس بعد مشاهدة الفيلم، خوفا من اندلاع احتجاجات شعبية.
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