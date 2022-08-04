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فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق غابات غربي تركيا
فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق غابات غربي تركيا
تواصل فرق الإطفاء في تركيا جهودها لإخماد حريق اندلع في غابات بولاية باليكسير في غرب البلاد. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T18:09+0000
2022-08-04T18:09+0000
أخبار تركيا اليوم
حرائق غابات
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وذكرت وكالة "الأناضول" اليوم الخميس، أن الحريق نشب في غابات قضاء "صوصورلوك" التابع للولاية.وأوضحت أن فرق الإطفاء التركية تعمل على إخماد الحريق بمشاركة طائرتين، ومروحيتين، و15 سيارة إطفاء.كما يشارك في عملية الإطفاء 4 مركبات لنقل المياه، وجرافتان وعدد من رجال الإطفاء.وأشارت الوكالة إلى أن سبب الحريق لم يعرف بعد.وتشهد تركيا ودول أوروبية أخرى، حرائق غابات تندلع في فصل صيف، مثلما حدث هذا العام في غابات فرنسية وأخرى برتغالية على خلفية درجات الحرارة المرتفعة.وفي العام الماضي، شهدت تركيا أسوأ حرائق غابات، تسببت في أضرارِ لمساحات واسعة تقع في مناطق سياحية مختلفة من البلاد.
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أخبار تركيا اليوم, حرائق غابات

فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق غابات غربي تركيا

18:09 GMT 04.08.2022
© AP Photo / Yorgos Karahalisاندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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تواصل فرق الإطفاء في تركيا جهودها لإخماد حريق اندلع في غابات بولاية باليكسير في غرب البلاد.
وذكرت وكالة "الأناضول" اليوم الخميس، أن الحريق نشب في غابات قضاء "صوصورلوك" التابع للولاية.
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وأوضحت أن فرق الإطفاء التركية تعمل على إخماد الحريق بمشاركة طائرتين، ومروحيتين، و15 سيارة إطفاء.
كما يشارك في عملية الإطفاء 4 مركبات لنقل المياه، وجرافتان وعدد من رجال الإطفاء.
وأشارت الوكالة إلى أن سبب الحريق لم يعرف بعد.
وتشهد تركيا ودول أوروبية أخرى، حرائق غابات تندلع في فصل صيف، مثلما حدث هذا العام في غابات فرنسية وأخرى برتغالية على خلفية درجات الحرارة المرتفعة.
وفي العام الماضي، شهدت تركيا أسوأ حرائق غابات، تسببت في أضرارِ لمساحات واسعة تقع في مناطق سياحية مختلفة من البلاد.
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