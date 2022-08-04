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https://arabic.sputniknews.com/20220804/قطر-والولايات-المتحدة-يؤكدان-على-التقارب-والعلاقات-بين-البلدين-1065983322.html
قطر والولايات المتحدة يؤكدان على التقارب والعلاقات بين البلدين
قطر والولايات المتحدة يؤكدان على التقارب والعلاقات بين البلدين
بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الشراكة بين بلديهما بالإضافة لعدد من القضايا الإقليمية والعالمية. 04.08.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
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والتقى الوزيران على هامش أعمال قمة "آسيان" في كمبوديان، وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية الأمريكية على صفحتها الرسمية، تصريحات بلينكن الذي تحدث عن التقارب الشديد والشراكة بين البلدين حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية.من جهته أكد الوزير القطري على أن بلاده تقدر هذه الشراكة والالتزام الذي تتمتع به الولايات المتحدة تجاه منطقتنا.مضيفا على التشاور بين البلدين على صعيد الأحداث العالمية بالإضافة لمناقشة أمن المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/رابطة-آسيان-تحذر-من-سوء-التقدير-والصراع-في-تايوان-1065975165.html
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العالم

قطر والولايات المتحدة يؤكدان على التقارب والعلاقات بين البلدين

10:41 GMT 04.08.2022 (تم التحديث: 10:45 GMT 04.08.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، يصافح نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، يصافح نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الشراكة بين بلديهما بالإضافة لعدد من القضايا الإقليمية والعالمية.
والتقى الوزيران على هامش أعمال قمة "آسيان" في كمبوديان، وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية الأمريكية على صفحتها الرسمية، تصريحات بلينكن الذي تحدث عن التقارب الشديد والشراكة بين البلدين حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية.

وتم في اللقاء بحث عدد من القضايا لتشمل أفغانستان وإيران بالإضافة لبعض القضايا الإقليمية، ووصف بلينكن أن بلاده تقدر هذه الشراكة بشكل كبير وقطر حليف رئيسي من خارج الناتو، بالإضافة لأنها شريك هام في محاولة التعامل مع العديد من التحديات الأكثر إلحاحا التي نواجهها حول العالم.

من جهته أكد الوزير القطري على أن بلاده تقدر هذه الشراكة والالتزام الذي تتمتع به الولايات المتحدة تجاه منطقتنا.
مضيفا على التشاور بين البلدين على صعيد الأحداث العالمية بالإضافة لمناقشة أمن المنطقة.
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