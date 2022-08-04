https://arabic.sputniknews.com/20220804/ليس-ميتا-كما-يبدو-علماء-يتمكنون-من-إحياء-أعضاء-خنزير-بعد-ساعة-من-موته--1065986166.html

"ليس ميتا كما يبدو"... علماء يتمكنون من إحياء أعضاء خنزير بعد ساعة من موته

"ليس ميتا كما يبدو"... علماء يتمكنون من إحياء أعضاء خنزير بعد ساعة من موته

وأفادت مجلة "ناتور" العلمية، أن باحثين أمريكيين تمكنوا من استعادة وظائف أعضاء الخنازير جزئيا بعد ساعة من توقف قلوب الحيوانات، ويشير العلماء أن هذا يمكن أن يغير... 04.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-04T11:27+0000

2022-08-04T11:27+0000

2022-08-04T11:27+0000

علوم

أعضاء بشرية

موت

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وأفادت مجلة "ناتور" العلمية، أن باحثين أمريكيين تمكنوا من استعادة وظائف أعضاء الخنازير جزئيا بعد ساعة من توقف قلوب الحيوانات، ويشير العلماء أن هذا يمكن أن يغير الطب بشكل جذري.كيف كانت الدراسةكان هدف التجربة، وضع حوالي 100 خنزير في حالة نوم عميق ثم أوقفوا قلوبهم. تم اختبار التجربة من أجل الامتثال للمعايير الأخلاقية في العلوم، حيث لم تعان الخنازير التجريبية من الألم والمعاناة قبل الموت.بعد مرور ساعة على موت الحيوانات، تم توصيلهم بنظام يسمى OrganEx ولمدة ست ساعات تم نقل مزيج متجدد من مواد كيميائية مختلفة إلى دمائهم. تم حساب جرعة المخدر للخنازير بحيث نجحت طوال التجربة.بعد ست ساعات، قام العلماء بتشريح أعضاء الخنازير، مثل القلب والكبد والكلى. وأظهرت نتائج تشريح الجثة أن الأعضاء استعادت بعض وظائفها.كما تم استعادة النشاط الكهربائي في القلب، وتمكنت بعض خلايا أنسجة عضلة القلب من الانقباض. في الوقت نفسه، لم تكن الأعضاء تعمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها قبل الموت.ما هو نظام أورجانيكستم استخدام نظام OrganEx بالفعل في تجربة دماغ الخنازير في عام 2019. يضخ النظام الدم الاصطناعي في الجسم الميت، والذي لا يتجلط ويمكن أن يمر عبر الأوعية الدموية المنهارة لتوصيل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ومزيجا من 13 مركبا يقطع العمليات الكيميائية التي تؤدي إلى موت الخلايا.يأتي هذا النوع من التنقيط أيضا مع جهاز يسمح لك بضخ السوائل بشكل منتظم في جميع أنحاء الجسم، ومحاكاة انقباضات القلب النابض.خلال تجربة عام 2019، وجد العلماء علامات انتعاش في بعض خلايا الدماغ، لكن لم تكن هناك موجات دماغية أو نشاط كهربائي يشير إلى عودة الوعي.في عام 2022، قام العلماء بتكييف تقنية OrganEx"لتنشيط" أعضاء جسم الخنزير بالكامل.لماذا تسمى نتائج التجربة طفرة في الطبالباحثون مقتنعون بأن حقيقة تعافي أعضاء الخنزير جزئيا بعد ساعة من الموت الرحيم للحيوان هو اختراق يمكن أن يغير الطب. نعم، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل استخدام التكنولوجيا على البشر. ولكن في نهاية المطاف، يمكن أن تزيد هذه الطريقة من عدد الأعضاء المتاحة للزراعة وتمنح الأطباء مزيدًا من الوقت لإنقاذ الأرواح.عندما يتوقف القلب عن النبض، يفتقر الجسم إلى الأكسجين والمواد المغذية التي يحتاجها للعيش. تنمو الأعضاء في الحجم، وتنهار الأوعية الدموية، وتبدأ الخلايا - اللبنات الأساسية لأعضاء الجسم - في الموت.أظهرت التجربة أن الخلايا قادرة على العمل بعد عدة ساعات من موتها. وهذا يعني أنه يمكننا نظريًا استعادة بعض وظائف الخلايا في مختلف الأعضاء الحيوية بعد وفاة أي شخص .من جانبه، قال الدكتور سام بارنيا، مدير أبحاث الرعاية الحرجة في جامعة نيويورك، الذي وصف الدراسة بأنها مهمة وفريدة من نوعها حقًا: "هذا سيعيد هؤلاء الأشخاص إلى الحياة بعد ساعات عديدة من الموت".

https://arabic.sputniknews.com/20220608/نجاح-زراعة-كبد-بشري-تالف-بعد-إصلاحه-داخل-آلة--1063285802.html

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علوم, أعضاء بشرية, موت