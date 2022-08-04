https://arabic.sputniknews.com/20220804/موسكو-قوات-الناتو-والاتحاد-الأوروبي-السيبرانية-العاملة-ضد-روسيا-تقدر-بـ350-ألف-شخص-1065976615.html
موسكو: قوات الناتو والاتحاد الأوروبي السيبرانية العاملة ضد روسيا تقدر بـ350 ألف شخص
موسكو: قوات الناتو والاتحاد الأوروبي السيبرانية العاملة ضد روسيا تقدر بـ350 ألف شخص
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن عدد القوات الإلكترونية التابعة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي التي تعمل ضد روسيا يصل إلى 350... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T09:09+0000
2022-08-04T09:09+0000
2022-08-04T09:09+0000
روسيا
قراصنة
الناتو
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وقال ميدفيدف لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، وفقا لمصادر مختلفة، يصل عدد القوات الإلكترونية التابعة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي العاملة ضد روسيا إلى 350 ألف شخص، وأكثر من 200 ألف فرد مدرب آخر، هم مجموعات قراصنة دولية غير حكومية يستخدمها البنتاغون بنشاط لشن هجمات رقمية على بلدنا".وأوضح ميدفيدف أن الهدف من هذا هو تعطيل عمل الاتصالات وشبكات النقل والطاقة والمؤسسات الكبرى والهيئات الحكومية وخدمات الطوارئ والمصارف والقطاع المالي.هذا وأعلنت الخارجية الروسية، في وثت سابق، أن أوكرانيا بمساعدة الولايات المتحدة تنفذ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية، متوعدةً برد حازم إذا استمرت المضايقات.وقال مدير قسم أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أندري كروتسكيخ، في بيان: "تحت ستار الشعارات دفاعا عن الديمقراطية، أطلقت الولايات المتحدة العنان للعدوان السيبراني ضد روسيا وحلفائها. إنهم يستخدمون "نظام زيلينسكي" و"جيش تكنولوجيا المعلومات" الذي أنشأه لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد بلدنا.. تتزايد باستمرار الهجمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البنية التحتية الحيوية في روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220606/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-بمساعدة-واشنطن-تنفذ-هجمات-إلكترونية-على-بنيتنا-التحتية--1063175319.html
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روسيا, قراصنة, الناتو
موسكو: قوات الناتو والاتحاد الأوروبي السيبرانية العاملة ضد روسيا تقدر بـ350 ألف شخص
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن عدد القوات الإلكترونية التابعة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي التي تعمل ضد روسيا يصل إلى 350 ألف شخص، وحوالي 200 ألف آخرين من مجموعات الهاكرز.
وقال ميدفيدف لوكالة "سبوتنيك": "بشكل عام، وفقا لمصادر مختلفة، يصل عدد القوات الإلكترونية التابعة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي العاملة ضد روسيا إلى 350 ألف شخص، وأكثر من 200 ألف فرد مدرب آخر، هم مجموعات قراصنة دولية غير حكومية يستخدمها البنتاغون بنشاط لشن هجمات رقمية على بلدنا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز العمل، بما في ذلك مع المملكة المتحدة والنرويج وبولندا، لإنشاء "رؤوس جسور رقمية" من حيث تشن الهجمات على روسيا.
وأوضح ميدفيدف أن الهدف من هذا هو تعطيل عمل الاتصالات وشبكات النقل والطاقة والمؤسسات الكبرى والهيئات الحكومية وخدمات الطوارئ والمصارف والقطاع المالي.
هذا وأعلنت الخارجية الروسية، في وثت سابق، أن أوكرانيا بمساعدة الولايات المتحدة تنفذ هجمات إلكترونية
على البنية التحتية الروسية، متوعدةً برد حازم إذا استمرت المضايقات.
وقال مدير قسم أمن المعلومات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، أندري كروتسكيخ، في بيان: "تحت ستار الشعارات دفاعا عن الديمقراطية، أطلقت الولايات المتحدة العنان للعدوان السيبراني ضد روسيا وحلفائها. إنهم يستخدمون "نظام زيلينسكي" و"جيش تكنولوجيا المعلومات" الذي أنشأه لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد بلدنا.. تتزايد باستمرار الهجمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على البنية التحتية الحيوية في روسيا".