عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220805/إسرائيل-تنهي-تدريبا-عسكريا-مع-البحرية-الأمريكية-في-البحر-الأحمر-1066026844.html
إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر
إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر
أنهت القوات البحرية الإسرائيلية، أمس الخميس، تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:52+0000
2022-08-05T09:52+0000
إسرائيل
البحر الأحمر
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102185/58/1021855823_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3ffd180d98b7b7667a172f25b7278265.jpg
وذكر الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أن قوات البحرية لبلاده أنهت تدريبا عسكريا تحت اسم "نوبل روز" في البحر الأحمر بمشاركة نظيرتها من القوات الأمريكية.فيما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مناورة "نوبل روز" قد شهدت مشاركة واسعة من أسطول سفينة الصواريخ "شيطت 3" بمشاركة قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية إلى جانب قوات من البحرية الأمريكية.وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن المناورات البحرية التي انتهت أمس الخميس، قد شهدت محاكاة سيناريوهات عملياتية مختلفة في أعماق البحر الأحمر، وكان الهدف منها هو تعزيز نطاق العمليات البحرية الإسرائيلية والتعاون المشترك مع القوات الأمريكية في قلب البحر الأحمر.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102185/58/1021855823_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_a4251e94ceba80d02602994c89431efc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, البحر الأحمر, أخبار العالم الآن

إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر

09:52 GMT 05.08.2022
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Twitter.com
تابعنا عبرTelegram
أنهت القوات البحرية الإسرائيلية، أمس الخميس، تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أن قوات البحرية لبلاده أنهت تدريبا عسكريا تحت اسم "نوبل روز" في البحر الأحمر بمشاركة نظيرتها من القوات الأمريكية.
فيما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مناورة "نوبل روز" قد شهدت مشاركة واسعة من أسطول سفينة الصواريخ "شيطت 3" بمشاركة قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية إلى جانب قوات من البحرية الأمريكية.
وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن المناورات البحرية التي انتهت أمس الخميس، قد شهدت محاكاة سيناريوهات عملياتية مختلفة في أعماق البحر الأحمر، وكان الهدف منها هو تعزيز نطاق العمليات البحرية الإسرائيلية والتعاون المشترك مع القوات الأمريكية في قلب البحر الأحمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала