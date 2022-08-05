https://arabic.sputniknews.com/20220805/إسرائيل-تنهي-تدريبا-عسكريا-مع-البحرية-الأمريكية-في-البحر-الأحمر-1066026844.html
إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر
إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر
أنهت القوات البحرية الإسرائيلية، أمس الخميس، تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:52+0000
2022-08-05T09:52+0000
2022-08-05T09:52+0000
إسرائيل
البحر الأحمر
أخبار العالم الآن
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وذكر الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أن قوات البحرية لبلاده أنهت تدريبا عسكريا تحت اسم "نوبل روز" في البحر الأحمر بمشاركة نظيرتها من القوات الأمريكية.فيما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مناورة "نوبل روز" قد شهدت مشاركة واسعة من أسطول سفينة الصواريخ "شيطت 3" بمشاركة قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية إلى جانب قوات من البحرية الأمريكية.وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن المناورات البحرية التي انتهت أمس الخميس، قد شهدت محاكاة سيناريوهات عملياتية مختلفة في أعماق البحر الأحمر، وكان الهدف منها هو تعزيز نطاق العمليات البحرية الإسرائيلية والتعاون المشترك مع القوات الأمريكية في قلب البحر الأحمر.
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إسرائيل, البحر الأحمر, أخبار العالم الآن
إسرائيل تنهي تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر
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أنهت القوات البحرية الإسرائيلية، أمس الخميس، تدريبا عسكريا مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أن قوات البحرية لبلاده أنهت تدريبا عسكريا تحت اسم "نوبل روز" في البحر الأحمر
بمشاركة نظيرتها من القوات الأمريكية.
فيما أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن مناورة "نوبل روز" قد شهدت مشاركة واسعة من أسطول سفينة الصواريخ "شيطت 3" بمشاركة قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية إلى جانب قوات من البحرية الأمريكية.
وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن المناورات البحرية التي انتهت أمس الخميس، قد شهدت محاكاة سيناريوهات
عملياتية مختلفة في أعماق البحر الأحمر، وكان الهدف منها هو تعزيز نطاق العمليات البحرية الإسرائيلية والتعاون المشترك مع القوات الأمريكية في قلب البحر الأحمر.