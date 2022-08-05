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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعده "القطاع الأيمن" الأوكراني
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعده "القطاع الأيمن" الأوكراني
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية إرهابية في منطقة قراتشاي - شركيسيا، كانت بدعم من "القطاع الأيمن" الأوكراني. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T07:27+0000
2022-08-05T07:27+0000
روسيا
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وبحسب الأمن الروسي، فقد تم إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف تفجير مكتب المدعي العام ومكتب التجنيد العسكري في المنطقة ثم المغادرة إلى أوكرانيا.وتم إلقاء القبض على مواطن روسي من قراتشاي - شركيسيا، من مواليد 1992، من أتباع أيديولوجية النازيين الجدد، وبتوجيه من مموليه، خطط النازيون لتنفيذ العمل الإرهابي والمغادرة إلى أوكرانيا.واعترف المعتقل بأنه مذنب، وتم فتح قضية جنائية بشأن حقيقة التحضير لعمل إرهابي والمشاركة في تنظيم متطرف.
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا أعده "القطاع الأيمن" الأوكراني

07:27 GMT 05.08.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورأحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عملية إرهابية في منطقة قراتشاي - شركيسيا، كانت بدعم من "القطاع الأيمن" الأوكراني.
وبحسب الأمن الروسي، فقد تم إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف تفجير مكتب المدعي العام ومكتب التجنيد العسكري في المنطقة ثم المغادرة إلى أوكرانيا.
وتم إلقاء القبض على مواطن روسي من قراتشاي - شركيسيا، من مواليد 1992، من أتباع أيديولوجية النازيين الجدد، وبتوجيه من مموليه، خطط النازيون لتنفيذ العمل الإرهابي والمغادرة إلى أوكرانيا.

وعثرت قوات الأمن في منزل الشخص المتهم على متفجرات محلية الصنع بالإضافة لـ3 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" المتفجرة، ومواد لتصنيعها ومخططات مشابهة لتنفيذ عملية إرهابية في مباني النيابة العامة والتسجيل العسكري والتجنيد، بالإضافة لمراسلات مع أعضاء "القطاع الأيمن" الأوكراني.

واعترف المعتقل بأنه مذنب، وتم فتح قضية جنائية بشأن حقيقة التحضير لعمل إرهابي والمشاركة في تنظيم متطرف.
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