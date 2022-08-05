https://arabic.sputniknews.com/20220805/الطيران-الحربي-الروسي-يستهدف-مجموعة-إرهابية-في-منطقة-تخضع-لسيطرة-الجيش-الأمريكي-1066034838.html
الطيران الحربي الروسي يستهدف مجموعة إرهابية في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي
الطيران الحربي الروسي يستهدف مجموعة إرهابية في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن رصد وتحييد مجموعة إرهابيين من جماعة "لواء شهداء القريتين"، خلال دوريات جوية في سوريا، في منطقة التنف التي تسيطر... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:45+0000
2022-08-05T11:45+0000
2022-08-05T11:57+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة في بيان لها: "في 4 أغسطس 2022 وأثناء قيام أطقم القوات الجوية الروسية بتمييز مجموعة من مقاتلي جماعة لواء شهداء القريتين الإرهابية أثناء قيامهم بالدوريات الجوية، كانت هذه المجموعة الإرهابية مختبئة في الملاجئ المجهزة في صحراء بلايا، ومقر هذه المجموعة في منطقة التنف، حيث يتم دعمها وتدريبها من قبل مدربي عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي".وكشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، عن إصابة 9 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في هجوم إرهابي في مدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، نفذته طائرة مسيرة على سوق مزدحم.وقال غيراسيموف، في إفادة صحفية يوم أمس الخميس 4 أغسطس/آب: "في محافظة حلب أصيب تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، نتيجة قصف لطائرة دون طيار أطلقها إرهابيون على سوق مزدحم في قرية تل رفعت".كما أفاد نائب رئيس المركز بأنه "نتيجة قصف مدفعي نفذه إرهابيون من منطقة بنين في محافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع للقوات الحكومية في بلدة الدانا".
https://arabic.sputniknews.com/20220803/مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-يحاصرون-حيا-يقطنه-سكان-عرب-شرقي-سوريا--1065953020.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
الطيران الحربي الروسي يستهدف مجموعة إرهابية في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي
11:45 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن رصد وتحييد مجموعة إرهابيين من جماعة "لواء شهداء القريتين"، خلال دوريات جوية في سوريا، في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة جنوبي البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "في 4 أغسطس 2022 وأثناء قيام أطقم القوات الجوية الروسية بتمييز مجموعة من مقاتلي جماعة لواء شهداء القريتين الإرهابية أثناء قيامهم بالدوريات الجوية، كانت هذه المجموعة الإرهابية مختبئة في الملاجئ المجهزة في صحراء بلايا، ومقر هذه المجموعة في منطقة التنف، حيث يتم دعمها وتدريبها من قبل مدربي عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي".
وبينت الوزارة أنه "انطلاقا من البادية، ارتكب المسلحون أعمالا تخريبية ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في سوريا، وتم القضاء على جميع المسلحين من قبل طواقم سلاح الجو الروسي".
وكشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، عن إصابة 9 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في هجوم إرهابي في مدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، نفذته طائرة مسيرة على سوق مزدحم.
وقال غيراسيموف
، في إفادة صحفية يوم أمس الخميس 4 أغسطس/آب: "في محافظة حلب أصيب تسعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، نتيجة قصف لطائرة دون طيار أطلقها إرهابيون على سوق مزدحم في قرية تل رفعت".
كما أفاد نائب رئيس المركز بأنه "نتيجة قصف مدفعي نفذه إرهابيون من منطقة بنين في محافظة إدلب، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع للقوات الحكومية في بلدة الدانا".