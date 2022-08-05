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بريطانيا...لأول مرة في التاريخ تجف منابع نهر التايمز
بريطانيا...لأول مرة في التاريخ تجف منابع نهر التايمز
جفت مصادر نهر التايمز البريطاني لأول مرة في التاريخ نتيجة الجفاف الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرته صحيفة "غارديان". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:46+0000
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"بعد فترة طويلة من الطقس الجاف، جفت منابع نهر التايمز في جلوسيسترشاير، وأصبح تيار ضعيف بالكاد مرئيًا على بعد أكثر من خمسة أميال (8 كيلومترات) في اتجاه مجرى النهر،" روب كولينز، مدير العلوم في The Rivers Trust، قال المنشور.في يوليو/ تموز الماضي، واجهت المملكة المتحدة موجة حر شديدة، حيث سجلت درجة الحرارة في 19 يوليو الماضي، الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة ووصلت إلى 40.3 درجة.
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بريطانيا...لأول مرة في التاريخ تجف منابع نهر التايمز

09:46 GMT 05.08.2022
© Sputnikلأول مرة في التاريخ تجف منابع نهر التايمز في بريطانيا
لأول مرة في التاريخ تجف منابع نهر التايمز في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
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جفت مصادر نهر التايمز البريطاني لأول مرة في التاريخ نتيجة الجفاف الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرته صحيفة "غارديان".
"بعد فترة طويلة من الطقس الجاف، جفت منابع نهر التايمز في جلوسيسترشاير، وأصبح تيار ضعيف بالكاد مرئيًا على بعد أكثر من خمسة أميال (8 كيلومترات) في اتجاه مجرى النهر،" روب كولينز، مدير العلوم في The Rivers Trust، قال المنشور.
في يوليو/ تموز الماضي، واجهت المملكة المتحدة موجة حر شديدة، حيث سجلت درجة الحرارة في 19 يوليو الماضي، الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة ووصلت إلى 40.3 درجة.
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