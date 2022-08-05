https://arabic.sputniknews.com/20220805/بريطانيالأول-مرة-في-التاريخ-تجف-منابع-نهر-التايمز-1066026525.html
بريطانيا...لأول مرة في التاريخ تجف منابع نهر التايمز
بريطانيا...لأول مرة في التاريخ تجف منابع نهر التايمز
جفت مصادر نهر التايمز البريطاني لأول مرة في التاريخ نتيجة الجفاف الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرته صحيفة "غارديان". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:46+0000
2022-08-05T09:46+0000
2022-08-05T09:46+0000
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"بعد فترة طويلة من الطقس الجاف، جفت منابع نهر التايمز في جلوسيسترشاير، وأصبح تيار ضعيف بالكاد مرئيًا على بعد أكثر من خمسة أميال (8 كيلومترات) في اتجاه مجرى النهر،" روب كولينز، مدير العلوم في The Rivers Trust، قال المنشور.في يوليو/ تموز الماضي، واجهت المملكة المتحدة موجة حر شديدة، حيث سجلت درجة الحرارة في 19 يوليو الماضي، الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة ووصلت إلى 40.3 درجة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
بريطانيا...لأول مرة في التاريخ تجف منابع نهر التايمز
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جفت مصادر نهر التايمز البريطاني لأول مرة في التاريخ نتيجة الجفاف الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرته صحيفة "غارديان".
"بعد فترة طويلة من الطقس الجاف، جفت منابع نهر التايمز
في جلوسيسترشاير، وأصبح تيار ضعيف بالكاد مرئيًا على بعد أكثر من خمسة أميال (8 كيلومترات) في اتجاه مجرى النهر،" روب كولينز، مدير العلوم في The Rivers Trust، قال المنشور.
في يوليو/ تموز الماضي، واجهت المملكة المتحدة موجة حر شديدة، حيث سجلت درجة الحرارة في 19 يوليو الماضي، الرقم القياسي السابق البالغ 38.7 درجة ووصلت إلى 40.3 درجة.