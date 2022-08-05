https://arabic.sputniknews.com/20220805/رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-في-العراق-تصف-لقاءها-مع-الصدر-بالجيد-1066028897.html
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تصف لقاءها مع الصدر بالجيد
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تصف لقاءها مع الصدر بالجيد
وصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، لقاءها بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالجيد. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T10:36+0000
2022-08-05T10:36+0000
2022-08-05T10:36+0000
العراق
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وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها السيد الصدر في الحنانة بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "ناقشت مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية".ووصلت بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية: "وصلت بلاسخارت إلى الحنانة بالنجف الأشرف والتقت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".في وقت سابق، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، "أهمية وحدة الصف بالنسبة لجموع الشيعة في البلاد، على أن يكون ذلك وفق قواعد وأحكام ونظم متعارف عليها"، مضيفا أن العراق "عاصمة التشيع" ويجب على الآخرين أن يتبعوه وليس العكس.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تصف لقاءها مع الصدر بالجيد
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وصفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، لقاءها بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالجيد.
وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها السيد الصدر في الحنانة بحسب وكالة
الأنباء العراقية (واع)، إنها "ناقشت مع السيد الصدر أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية".
ووصلت بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى مكتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية: "وصلت بلاسخارت إلى الحنانة بالنجف الأشرف والتقت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".
في وقت سابق
، أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، "أهمية وحدة الصف بالنسبة لجموع الشيعة في البلاد، على أن يكون ذلك وفق قواعد وأحكام ونظم متعارف عليها"، مضيفا أن العراق "عاصمة التشيع" ويجب على الآخرين أن يتبعوه وليس العكس.