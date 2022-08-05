https://arabic.sputniknews.com/20220805/رصد-أكثر-من-935-ألف-هجوم-إلكتروني-في-قطر-خلال-الربع-الثاني-من-2022-1066033476.html
رصد أكثر من 935 ألف هجوم إلكتروني في قطر خلال الربع الثاني من 2022
رصد أكثر من 935 ألف هجوم إلكتروني في قطر خلال الربع الثاني من 2022
أظهرت بيانات شركة "كاسبرسكي" الروسية الرائدة عالميا في حلول وخدمات الأمن الإلكتروني، أن الهجمات الإلكترونية في قطر شهدت زيادة هائلة في الربع الثاني من 2022... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:08+0000
2022-08-05T11:08+0000
2022-08-05T11:08+0000
قطر
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وحسب صحيفة "الشرق"، كشف تحليل أجرته الشركة أن الهجمات التي تنطوي على تهديدات بفقدان البيانات، وتشمل التصيد والاحتيال "القرصنة البشرية" في قطر بلغت نسبة 364%، حيث تم رصد 935444 هجوم تصيد وقعت في قطر في الربع الثاني من العام الحالي.وأوضح التحليل أن الهجمات تمت بعدة طرق ولأغراض مختلفة، تهدف جميعها إلى الإيقاع بالمستخدمين المستهترين أو غير الحذرين، عبر جذبهم إلى مواقع مزيفة ودفعهم بالخداع إلى إدخال معلوماتهم الشخصية.وأشار إلى أن الهدف يكون الحصول على بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات المالية مثل كلمات مرور الحساب المصرفي أو تفاصيل بطاقة الدفع، إضافة إلى بيانات تسجيل الدخول إلى حسابات التواصل الاجتماعي، ما يفتح المجال أمام العديد من العمليات الخبيثة، كسرقة الأموال واختراق الشبكات المؤسسية.ويوصي خبراء "كاسبرسكي" المستخدمين بالتالي:- إمعان النظر في شريط العنوان قبل إدخال أية معلومات حساسة.- تجنب النقر على الروابط التي تأتي من مصادر غير معروفة (سواء في رسائل البريد الإلكتروني أو عبر تطبيقات المراسلة أو شبكات التواصل الاجتماعي).- زيارة الموقع الرسمي لشركة الطيران أو السفر للتأكد من المعلومات.- استخدام حل أمني موثوق به يمكن أن يحمي من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها وهجمات التصيد الإلكترونية.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/4-نصائح-حتى-لا-تقع-فريسة-للاحتيال-الإلكتروني--1053609094.html
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قطر
رصد أكثر من 935 ألف هجوم إلكتروني في قطر خلال الربع الثاني من 2022
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أظهرت بيانات شركة "كاسبرسكي" الروسية الرائدة عالميا في حلول وخدمات الأمن الإلكتروني، أن الهجمات الإلكترونية في قطر شهدت زيادة هائلة في الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع السابق.
وحسب صحيفة "الشرق"، كشف
تحليل أجرته الشركة أن الهجمات التي تنطوي على تهديدات بفقدان البيانات، وتشمل التصيد والاحتيال "القرصنة البشرية" في قطر بلغت نسبة 364%، حيث تم رصد 935444 هجوم تصيد وقعت في قطر في الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح التحليل أن الهجمات تمت بعدة طرق ولأغراض مختلفة، تهدف جميعها إلى الإيقاع بالمستخدمين المستهترين أو غير الحذرين، عبر جذبهم إلى مواقع مزيفة ودفعهم بالخداع إلى إدخال معلوماتهم الشخصية.
وأشار إلى أن الهدف يكون الحصول على بيانات تسجيل الدخول إلى الحسابات المالية مثل كلمات مرور الحساب المصرفي أو تفاصيل بطاقة الدفع، إضافة إلى بيانات تسجيل الدخول إلى حسابات التواصل الاجتماعي، ما يفتح المجال أمام العديد من العمليات الخبيثة، كسرقة الأموال واختراق الشبكات المؤسسية.
ولاحظ باحثو "كاسبرسكي" زيادة في أنشطة الاحتيال المستعينة بصفحات مستترة تحت غطاء حجوزات الطيران والفنادق، حيث يحاول المحتالون في ذروة موسم العطلات، الإيقاع بالمسافرين الذين يبحثون عن أفضل وجهات السفر وأنسب أماكن الإقامة ورحلات الطيران سعرًا.
ويوصي خبراء "كاسبرسكي" المستخدمين بالتالي:
- إمعان النظر في شريط العنوان قبل إدخال أية معلومات حساسة.
- تجنب النقر على الروابط التي تأتي من مصادر غير معروفة (سواء في رسائل البريد الإلكتروني أو عبر تطبيقات المراسلة أو شبكات التواصل الاجتماعي).
- زيارة الموقع الرسمي لشركة الطيران أو السفر للتأكد من المعلومات.
- استخدام حل أمني موثوق به يمكن أن يحمي من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها وهجمات التصيد الإلكترونية.