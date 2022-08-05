https://arabic.sputniknews.com/20220805/غانتس-لنظيره-الأمريكي-إسرائيل-ستعمل-بحزم-للدفاع-عن-نفسها-1066052080.html
غانتس لنظيره الأمريكي: إسرائيل ستعمل بحزم للدفاع عن نفسها
غانتس لنظيره الأمريكي: إسرائيل ستعمل بحزم للدفاع عن نفسها
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن تل أبيب ستعمل "بحزم للدفاع عن نفسها". 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T20:45+0000
2022-08-05T20:45+0000
2022-08-05T20:48+0000
أخبار قطاع غزة
بيني غانتس
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جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأحاط غانتس نظيره الأمريكي بتفاصيل عملية "الفجر الصادق" العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل قيادي كبير بالحركة.ونقلت "يديعوت": "تحدث وزير الدفاع بيني غانتس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بعملية "الفجر الصادق" والجهود المبذولة لإعادة الهدوء والاستقرار إلى قطاع غزة".صرح غانتس خلال المحادثة أن "إسرائيل تعمل على حماية نفسها ومواطنيها، وأنها ستتصرف بشكل مركز وبحزم ضد الإرهابيين من أجل تحقيق أهدافها"، بحسب المصدر ذاته.وشهدت إسرائيل وقطاع غزة يوما ساخنا، بعد اغتيال جيش الأولى القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري بعمليات قصف استهدفت قطاع غزة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القصف أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".وردا على ذلك، أطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للجهاد الإسلامي، عشرات الصواريخ على مستوطنات ومدن جنوبي ووسط إسرائيل، فيما عاود الجيش الإسرائيلي قصف أهداف تابعة للحركة في أنحاء القطاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/غانتس-سياستنا-واضحة-من-يهددنا-لن-يبقى-موجودا-1066049057.html
أخبار قطاع غزة
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أخبار قطاع غزة, بيني غانتس
غانتس لنظيره الأمريكي: إسرائيل ستعمل بحزم للدفاع عن نفسها
20:45 GMT 05.08.2022 (تم التحديث: 20:48 GMT 05.08.2022) تابعنا عبر
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي لويد أوستن بأن تل أبيب ستعمل "بحزم للدفاع عن نفسها".
جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، وصحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأحاط غانتس نظيره الأمريكي بتفاصيل عملية "الفجر الصادق" العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ضد حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل قيادي كبير بالحركة.
ونقلت "يديعوت": "تحدث وزير الدفاع بيني غانتس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأبلغه بعملية "الفجر الصادق" والجهود المبذولة لإعادة الهدوء والاستقرار إلى قطاع غزة".
صرح غانتس
خلال المحادثة أن "إسرائيل تعمل على حماية نفسها ومواطنيها، وأنها ستتصرف بشكل مركز وبحزم ضد الإرهابيين من أجل تحقيق أهدافها"، بحسب المصدر ذاته.
وشهدت إسرائيل وقطاع غزة يوما ساخنا، بعد اغتيال جيش الأولى القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري
بعمليات قصف استهدفت قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القصف أسفر عن "استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة وسيدة، وإصابة 55 آخرين بجراح مختلفة".
وردا على ذلك، أطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري للجهاد الإسلامي، عشرات الصواريخ على مستوطنات ومدن جنوبي ووسط إسرائيل، فيما عاود الجيش الإسرائيلي قصف أهداف تابعة للحركة في أنحاء القطاع.