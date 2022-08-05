https://arabic.sputniknews.com/20220805/لحظة-اغتيال-إسرائيل-القيادي-في-الجهاد-الإسلامي-تيسير-الجعبري-وسط-غزة-فيديو-1066043911.html
لحظة اغتيال إسرائيل القيادي في "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري وسط غزة... فيديو
لحظة اغتيال إسرائيل القيادي في "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري وسط غزة... فيديو
نشرت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق قصف طائرات الجيش الإسرائيلي شقة سكنية كان يوجد داخلها القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري وسط... 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T15:11+0000
2022-08-05T15:11+0000
2022-08-05T15:11+0000
أخبار قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 15 ناشطا في الحركة بينهم الجعبري خلال قصف شقة سكنية وسط قطاع غزة.وأظهر مقطع بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية لحظة استهداف المكان بعدة صواريخ.وفي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إنه ليس هناك "خطوط حمراء" أمام رد الحركة على قصف إسرائيل أهدافا لها في قطاع غزة، متوعدا بأن تصل صواريخ الحركة إلى تل أبيب في قلب إسرائيل.وقال النخالة في حوار خاص مع قناة "الميادين": "على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات".وأضاف: "هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالا ولا مهادنة"، معتبرا أن "اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان".وقال: "على العدو (إسرائيل) الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة"، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أطلق على العملية التي يشنها على قطاع غزة اسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
لحظة اغتيال إسرائيل القيادي في "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري وسط غزة... فيديو
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نشرت قناة عبرية، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق قصف طائرات الجيش الإسرائيلي شقة سكنية كان يوجد داخلها القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري وسط قطاع غزة.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء اليوم الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري
"أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".
فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 15 ناشطا في الحركة بينهم الجعبري خلال قصف شقة سكنية وسط قطاع غزة.
وأظهر مقطع بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية لحظة استهداف المكان بعدة صواريخ.
وفي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
إنه ليس هناك "خطوط حمراء" أمام رد الحركة على قصف إسرائيل أهدافا لها في قطاع غزة، متوعدا بأن تصل صواريخ الحركة إلى تل أبيب في قلب إسرائيل.
وقال النخالة في حوار خاص مع قناة "الميادين": "على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات".
وأضاف: "هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالا ولا مهادنة"، معتبرا أن "اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان".
وقال: "على العدو (إسرائيل) الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة"، متوعدا أن تكون مدينة تل أبيب وسط إسرائيل "تحت ضربات صواريخ المقاومة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أطلق على العملية التي يشنها على قطاع غزة اسم "الفجر الصادق" وتستهدف حركة "الجهاد الإسلامي".