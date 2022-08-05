https://arabic.sputniknews.com/20220805/هيئة-الضريبة-السعودية-تنفي-إمكانية-تخفيض-مستحقات-الزكاة-وتجيز-تقسيطها-1066025436.html
هيئة الضريبة السعودية تنفي إمكانية تخفيض مستحقات الزكاة وتجيز تقسيطها
هيئة الضريبة السعودية تنفي إمكانية تخفيض مستحقات الزكاة وتجيز تقسيطها
نفت هيئة الزكاة والضريبة السعودية إمكانية تخفيض المبالغ المستحقة للزكاة، لكنها أوضحت أن هناك إمكانية لتقسيطها. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T09:26+0000
2022-08-05T09:26+0000
2022-08-05T09:26+0000
أخبار السعودية اليوم
دفع الزكاة
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ووفقا لما نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، أكدت الهيئة أن تخفيض اموال الزكاة غير ممكن، لكن التقدم بطلب لتقسيطها جائز.وأشارت إلى أن تقديم طلب التقسيط يكون عن طريق دخول المستفيد على حسابه في موقع الهيئة، عن طريق "الزكاة وضريبة الدخل"، ثم يقوم باختيار أيقونة "طلب خطة تقسيط"، مشترطة "إرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور".وأوضحت الهيئة أن الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة يكون في غضون 20 يوما، من تاريخ تقديم الطلب.وقالت: "سريان مبادرة إلغاء الغرامات عن المكلفين بدأ بتاريخ 1 يونيو/ حزيران الماضي، وستنتهي في 30 نوفمبر/ تشرن الثاني المقبل".ولفتت إلى أنه "سيتم إلغاء الغرامات عن المكلفين آلياً بعد سداد أصل الضريبة كاملاً خلال فترة المبادرة".
https://arabic.sputniknews.com/20200605/السعودية-الزكاة-والدخل-بصدد-إعفاء-المواطنين-من-الغرامات-المستحقة-1045631320.html
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أخبار السعودية اليوم, دفع الزكاة
هيئة الضريبة السعودية تنفي إمكانية تخفيض مستحقات الزكاة وتجيز تقسيطها
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نفت هيئة الزكاة والضريبة السعودية إمكانية تخفيض المبالغ المستحقة للزكاة، لكنها أوضحت أن هناك إمكانية لتقسيطها.
ووفقا لما نشرته
جريدة "عكاظ" السعودية، أكدت الهيئة أن تخفيض اموال الزكاة غير ممكن، لكن التقدم بطلب لتقسيطها جائز.
وأشارت إلى أن تقديم طلب التقسيط يكون عن طريق دخول المستفيد
على حسابه في موقع الهيئة، عن طريق "الزكاة وضريبة الدخل"، ثم يقوم باختيار أيقونة "طلب خطة تقسيط"، مشترطة "إرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3 شهور".
وأوضحت الهيئة أن الرد على طلبات خطة التقسيط المقدمة يكون في غضون 20 يوما، من تاريخ تقديم الطلب.
وحول حقيقة "مبادرة الإعفاءات"، أشارت الهيئة إلى أنها "تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار، وذلك عن كافة الإقرارات المستحقة التقديم أو واجبة الدفع قبل أو في تاريخ 31 مايو (أيار) 2022".
وقالت: "سريان مبادرة إلغاء الغرامات عن المكلفين بدأ بتاريخ 1 يونيو/ حزيران الماضي، وستنتهي في 30 نوفمبر/ تشرن الثاني المقبل".
ولفتت إلى أنه "سيتم إلغاء الغرامات عن المكلفين آلياً بعد سداد أصل الضريبة
كاملاً خلال فترة المبادرة".