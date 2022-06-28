https://arabic.sputniknews.com/20220628/السعودية-إيقاف-48-موظفا-من-3-وزارات-والجمارك-والزكاة-بتهم-فساد-1064359670.html
السعودية.. إيقاف 48 موظفا من 3 وزارات "والجمارك" و"الزكاة" بتهم فساد
السعودية.. إيقاف 48 موظفا من 3 وزارات "والجمارك" و"الزكاة" بتهم فساد
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 48 مشتبها به من 3 وزارات، إضافة إلى "الزكاة" و"الجمارك". 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T12:57+0000
2022-06-28T12:57+0000
2022-06-28T12:57+0000
السعودية
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وقالت "نزاهة" في بيان، إنها قامت خلال شهر ذي القعدة بـ 4672 جولة رقابية، وحققت مع 171 مشتبها بهم.وأضافت إنه من بين المشتبهين بهم "موظفون من وزارات: الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".وتابعت أنه تم إيقاف 48، لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.وأوضحت "نزاهة" أن من بين الموقوفين من أطلق سراحه بكفالة، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال بريدها الإلكتروني أو التواصل عبر هاتفها.ومنتصف يونيو/حزيران الجاري أعلنت "نزاهة" صدور أحكام سجن بحق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، أطلقت السعودية حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون"، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
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السعودية
السعودية.. إيقاف 48 موظفا من 3 وزارات "والجمارك" و"الزكاة" بتهم فساد
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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 48 مشتبها به من 3 وزارات، إضافة إلى "الزكاة" و"الجمارك".
وقالت "نزاهة" في بيان، إنها قامت خلال شهر ذي القعدة بـ 4672 جولة رقابية، وحققت مع 171 مشتبها بهم.
وأضافت إنه من بين المشتبهين بهم "موظفون من وزارات: الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".
وتابعت أنه تم إيقاف 48، لتورطهم بتهم الرشوة
، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
وأوضحت "نزاهة" أن من بين الموقوفين من أطلق سراحه بكفالة، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال بريدها الإلكتروني أو التواصل عبر هاتفها.
ومنتصف يونيو/حزيران الجاري أعلنت "نزاهة
" صدور أحكام سجن بحق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، أطلقت السعودية حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون"، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.