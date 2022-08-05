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وزارة الدفاع الإماراتية تعلن انتهاء عملية "الأيدي الوفية" بنجاح
وزارة الدفاع الإماراتية تعلن انتهاء عملية "الأيدي الوفية" بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية انتهاء عملية "الأيدي الوفية"، التي استهدفت إسناد السلطات المدنية بنجاح. 05.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-05T11:47+0000
2022-08-05T11:47+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لبيان نشره موقع الإمارات اليوم، أكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، انتهاء عملية "الأيدي الوفية" بنجاح، حيث قامت بإسناد السلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح.ولفت البيان إلى أن الأيام الماضية شهدت جهودا من العمليات المشتركة في إمارة الفجيرة لإخلاء المدنيين، ونقلهم إلى مناطق الإيواء، وتوفير المتطلبات الضرورية لهم.وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت لمنخفض جوي، وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/الإمارات-تسجل-أعلى-معدل-لهطول-الأمطار-منذ-27-عاما-1065685221.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن انتهاء عملية "الأيدي الوفية" بنجاح

11:47 GMT 05.08.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEسيول في الإمارات
سيول في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية انتهاء عملية "الأيدي الوفية"، التي استهدفت إسناد السلطات المدنية بنجاح.
ووفقا لبيان نشره موقع الإمارات اليوم، أكدت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، انتهاء عملية "الأيدي الوفية" بنجاح، حيث قامت بإسناد السلطات المدنية في المنطقة الشرقية بنجاح.
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ولفت البيان إلى أن الأيام الماضية شهدت جهودا من العمليات المشتركة في إمارة الفجيرة لإخلاء المدنيين، ونقلهم إلى مناطق الإيواء، وتوفير المتطلبات الضرورية لهم.

كما شاركت القيادة في "عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف الطبي وتقديم الدعم للسلطات المدنية في إزالة آثار الأمطار والسيول".

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت في 28 يوليو/تموز الماضي، عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت لمنخفض جوي، وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر.
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