https://arabic.sputniknews.com/20220806/أردوغان-مذكرة-التفاهم-حول-التعاون-التجاري-مع-روسيا-بمثابة-خارطة-طريق-لعلاقاتنا-الاقتصادية-1066065341.html
أردوغان: مذكرة التفاهم حول التعاون التجاري مع روسيا بمثابة خارطة طريق لعلاقاتنا الاقتصادية
أردوغان: مذكرة التفاهم حول التعاون التجاري مع روسيا بمثابة خارطة طريق لعلاقاتنا الاقتصادية
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه توصل إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول استخدام الروبل في التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم حول... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T11:55+0000
2022-08-06T11:55+0000
2022-08-06T11:55+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
روسيا
علاقات التعاون الثنائي
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وأضاف: "مذكرة التفاهم التي وقّعها في سوتشي وزير التجارة (التركي محمد موس) ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك هي بمثابة خارطة طريق لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية".أكد بوتين وأردوغان الرغبة في زيادة تطوير العلاقات الثنائية، "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، أكد القادة مجددًا إرادتهم المشتركة لتطوير العلاقات الروسية التركية على أساس الاحترام والاعتراف بالمصالح المتبادلة ووفقا لالتزاماتهم الدولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220806/أردوغان-يدعو-بوتين-للقاء-زيلينسكي-في-تركيا-1066062936.html
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العالم, رجب طيب أردوغان, روسيا, علاقات التعاون الثنائي
أردوغان: مذكرة التفاهم حول التعاون التجاري مع روسيا بمثابة خارطة طريق لعلاقاتنا الاقتصادية
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه توصل إلى تفاهم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول استخدام الروبل في التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم حول التعاون الاقتصادي التي وقّعها البلدان، أمس، خلال قمة الرئيسين في منتجع سوتشي ستكون بمثابة خارطة طريق لعلاقات البلدين الاقتصادية.
وأضاف: "مذكرة التفاهم التي وقّعها في سوتشي وزير التجارة (التركي محمد موس) ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك هي بمثابة خارطة طريق لعلاقاتنا التجارية والاقتصادية".
واتفق بوتين وأردوغان، أمس الجمعة، خلال محادثاتهما في سوتشي، على اتخاذ خطوات للتعاون في مجال النقل والتجارة والزراعة والسياحة، "أجرى قادة البلدين مشاورات واسعة حول الأجندة الثنائية للعلاقات الروسية التركية واتفقا على ما يلي: زيادة حجم التجارة الثنائية على أساس متوازن وتحقيق الأهداف الموضوعة وتلبية تطلعات الجانب الآخر في مجالات الاقتصاد والطاقة، واتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التعاون بشأن القضايا التي ظلت على جدول أعمال كلا البلدين لفترة طويلة، في قطاعات مثل النقل والتجارة والزراعة والصناعة والتمويل والسياحة والبناء".
أكد بوتين وأردوغان الرغبة في زيادة تطوير العلاقات الثنائية، "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، أكد القادة مجددًا إرادتهم المشتركة لتطوير العلاقات الروسية التركية على أساس الاحترام والاعتراف بالمصالح المتبادلة ووفقا لالتزاماتهم الدولية".