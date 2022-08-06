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أردوغان يدعو بوتين للقاء زيلينسكي في تركيا
أردوغان يدعو بوتين للقاء زيلينسكي في تركيا
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في تركيا. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T10:34+0000
2022-08-06T10:34+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال عودته من سوتشي، وقال للصحفيين: "على الرغم من الصعوبات على الأرض، أعتقد اعتقادا راسخا أن الأزمة الأوكرانية سيتم حلها على طاولة المفاوضات. لقد ذكّرت السيد بوتين مرة أخرى بأنه يمكننا عقد اجتماعه مع السيد زيلينسكي".وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، يوم الجمعة، بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات بين رئيسي البلدين في سوتشي، تدفع تركيا بموجبه ثمن الغاز الروسي بالروبل.وأضاف نوفاك أن "بوتين وأردوغان ناقشا قضايا التعاون في القطاع المصرفي والمالي".وقال نوفاك: "شركاتنا التجارية ومواطنونا يجب أن يكونوا قادرين على الدفع خلال الرحلات السياحية وعمليات التجارة بالعملات الوطنية".
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روسيا, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يدعو بوتين للقاء زيلينسكي في تركيا

10:34 GMT 06.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© Sputnik . POOL
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في تركيا.
تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال عودته من سوتشي، وقال للصحفيين: "على الرغم من الصعوبات على الأرض، أعتقد اعتقادا راسخا أن الأزمة الأوكرانية سيتم حلها على طاولة المفاوضات. لقد ذكّرت السيد بوتين مرة أخرى بأنه يمكننا عقد اجتماعه مع السيد زيلينسكي".

وتابع قائلا: "سنواصل تطوير حوارنا مع جارتنا على البحر الأسود، روسيا، في جميع المجالات من أجل المساهمة في السلام الإقليمي والعالمي، أدعو الله أن تكون لقاءاتنا في سوتشي مفيدة لمنطقتنا وخاصة لتركيا وروسيا".

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، يوم الجمعة، بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات بين رئيسي البلدين في سوتشي، تدفع تركيا بموجبه ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وأضاف نوفاك أن "بوتين وأردوغان ناقشا قضايا التعاون في القطاع المصرفي والمالي".
وقال نوفاك: "شركاتنا التجارية ومواطنونا يجب أن يكونوا قادرين على الدفع خلال الرحلات السياحية وعمليات التجارة بالعملات الوطنية".
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