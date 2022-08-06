https://arabic.sputniknews.com/20220806/أهدت-الصين-حجةترامب-يصف-بيلوسي-بالمجنونة-1066066446.html
"أهدت الصين حجة"...ترامب يصف بيلوسي بالمجنونة
"أهدت الصين حجة"...ترامب يصف بيلوسي بالمجنونة
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثا في تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن، رحلة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T12:11+0000
2022-08-06T12:11+0000
2022-08-06T12:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وكانت بيلوسي قد قامت بزيارة لتايوان (الصينية)، مساء الثلاثاء، لتصبح أعلى مسؤولة أمريكية تزور الجزيرة في آخر 25 عاما.يذكر أن الصين تعتبر تايوان مقاطعة لها وتعارض دائما أي اتصال بين ممثلي تايبيه والمسؤولين الحاليين، وخاصة المسؤولين رفيعي المستوى، أو الجيش مع البلدان التي تقيم بكين معها علاقات دبلوماسية.ونتيجة لذلك، أصبحت الزيارة دافعا لجولة جديدة من التوتر في مضيق تايوان، بالإضافة إلى الإعلان عن بدء التدريبات العسكرية في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس/آب، لتفرض بكين عقوبات على مؤسستين تايوانيتين، بالإضافة لتعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة واستيراد الحمضيات وأنواع معينة من المنتجات السمكية من تايوان والصين. وقالت وزارة الخارجية إن الصين تعتزم اتخاذ إجراءات قوية وصارمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
"أهدت الصين حجة"...ترامب يصف بيلوسي بالمجنونة
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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثا في تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن، رحلة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.
وكانت بيلوسي قد قامت بزيارة لتايوان (الصينية)، مساء الثلاثاء، لتصبح أعلى مسؤولة
أمريكية تزور الجزيرة في آخر 25 عاما.
ووصف ترامب زيارة بيلوسي للجزيرة، أنها قدمت حجة للصين لطالما حلمت بها، قائلا: "والآن نانسي بيلوسي المجنونة. ماذا بحق الجحيم؟ ماذا كانت تفعل في تايوان؟ الصين تحلم بهذا. لقد أعطتهم الحجة التي كانوا ينتظرونها".
يذكر أن الصين تعتبر تايوان مقاطعة لها وتعارض دائما أي اتصال بين ممثلي تايبيه والمسؤولين الحاليين، وخاصة المسؤولين رفيعي المستوى، أو الجيش مع البلدان التي تقيم بكين معها علاقات دبلوماسية.
ونتيجة لذلك، أصبحت الزيارة دافعا لجولة جديدة من التوتر في مضيق تايوان، بالإضافة إلى الإعلان عن بدء التدريبات العسكرية في الفترة من 4 إلى 7 أغسطس/آب، لتفرض بكين عقوبات على مؤسستين تايوانيتين، بالإضافة لتعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة واستيراد الحمضيات وأنواع معينة من المنتجات السمكية من تايوان والصين. وقالت وزارة الخارجية إن الصين تعتزم اتخاذ إجراءات قوية وصارمة.