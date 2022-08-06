عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220806/إدارة-بايدن-حظر-الإجهاض-في-إنديانا-خطوة-مدمرة-لحقوق-المرأة-1066082270.html
إدارة بايدن: حظر الإجهاض في إنديانا خطوة مدمرة لحقوق المرأة
إدارة بايدن: حظر الإجهاض في إنديانا خطوة مدمرة لحقوق المرأة
أدانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الحظر الجديد الذي فرض على عمليات الإجهاض في ولاية إنديانا، معتبرة أنه محاولة متطرفة من قبل الجمهوريين لتدمير... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T16:50+0000
2022-08-06T16:50+0000
عمليات الإجهاض
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52073378dea6822c1ba53d4967f615c1.jpg
ويوم الجمعة أصبحت إنديانا أول ولاية في الدولة تؤيد مثل هذا التشريع منذ إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لحكم تاريخي صدر عام 1973 يحمي الحق في الإجهاض في أنحاء البلاد، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "اتخذت الهيئة التشريعية بولاية إنديانا خطوة مدمرة نتيجة لقرار المحكمة العليا المتطرف بإلغاء حكم قضية رو ضد ويد، وإلغاء حق المرأة المحمي دستوريا في الإجهاض".واعتبر البيان أنها "خطوة جذرية أخرى من قبل المشرعين الجمهوريين لسحب الحقوق الإنجابية للمرأة والحرية، ووضع قرارات الرعاية الصحية الشخصية في أيدي السياسيين بدلاً من النساء وأطبائهن".وكانت المحكمة الأمريكية العليا، أصدرت قرارا في يونيو/ حزيران يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.وألغت المحكمة القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح المرأة الحق في الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بعد-إلغاء-الإجهاض-المحكمة-العليا-الأمريكية-تصدر-قرارا-في-قضية-أخرى-مثيرة-للجدل-1064307017.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8efc58a2ad747b3b45ccecebcb40e74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عمليات الإجهاض, الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة بايدن: حظر الإجهاض في إنديانا خطوة مدمرة لحقوق المرأة

16:50 GMT 06.08.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
© AFP 2022 / POOL
تابعنا عبرTelegram
أدانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الحظر الجديد الذي فرض على عمليات الإجهاض في ولاية إنديانا، معتبرة أنه محاولة متطرفة من قبل الجمهوريين لتدمير حقوق المرأة.
ويوم الجمعة أصبحت إنديانا أول ولاية في الدولة تؤيد مثل هذا التشريع منذ إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لحكم تاريخي صدر عام 1973 يحمي الحق في الإجهاض في أنحاء البلاد، بحسب "أسوشيتدبرس".
مدرب كرة القدم الأمريكية جو كينيدي أمام مبنى المحكمة العليا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
بعد إلغاء الإجهاض... المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا في قضية أخرى مثيرة للجدل
27 يونيو, 14:54 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "اتخذت الهيئة التشريعية بولاية إنديانا خطوة مدمرة نتيجة لقرار المحكمة العليا المتطرف بإلغاء حكم قضية رو ضد ويد، وإلغاء حق المرأة المحمي دستوريا في الإجهاض".
واعتبر البيان أنها "خطوة جذرية أخرى من قبل المشرعين الجمهوريين لسحب الحقوق الإنجابية للمرأة والحرية، ووضع قرارات الرعاية الصحية الشخصية في أيدي السياسيين بدلاً من النساء وأطبائهن".
وكانت المحكمة الأمريكية العليا، أصدرت قرارا في يونيو/ حزيران يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وألغت المحكمة القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح المرأة الحق في الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала