https://arabic.sputniknews.com/20220806/إدارة-بايدن-حظر-الإجهاض-في-إنديانا-خطوة-مدمرة-لحقوق-المرأة-1066082270.html
إدارة بايدن: حظر الإجهاض في إنديانا خطوة مدمرة لحقوق المرأة
إدارة بايدن: حظر الإجهاض في إنديانا خطوة مدمرة لحقوق المرأة
أدانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الحظر الجديد الذي فرض على عمليات الإجهاض في ولاية إنديانا، معتبرة أنه محاولة متطرفة من قبل الجمهوريين لتدمير... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T16:50+0000
2022-08-06T16:50+0000
2022-08-06T16:50+0000
عمليات الإجهاض
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويوم الجمعة أصبحت إنديانا أول ولاية في الدولة تؤيد مثل هذا التشريع منذ إلغاء المحكمة العليا الأمريكية لحكم تاريخي صدر عام 1973 يحمي الحق في الإجهاض في أنحاء البلاد، بحسب "أسوشيتدبرس".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "اتخذت الهيئة التشريعية بولاية إنديانا خطوة مدمرة نتيجة لقرار المحكمة العليا المتطرف بإلغاء حكم قضية رو ضد ويد، وإلغاء حق المرأة المحمي دستوريا في الإجهاض".واعتبر البيان أنها "خطوة جذرية أخرى من قبل المشرعين الجمهوريين لسحب الحقوق الإنجابية للمرأة والحرية، ووضع قرارات الرعاية الصحية الشخصية في أيدي السياسيين بدلاً من النساء وأطبائهن".وكانت المحكمة الأمريكية العليا، أصدرت قرارا في يونيو/ حزيران يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.وألغت المحكمة القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح المرأة الحق في الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/بعد-إلغاء-الإجهاض-المحكمة-العليا-الأمريكية-تصدر-قرارا-في-قضية-أخرى-مثيرة-للجدل-1064307017.html
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عمليات الإجهاض, الولايات المتحدة الأمريكية
إدارة بايدن: حظر الإجهاض في إنديانا خطوة مدمرة لحقوق المرأة
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أدانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، الحظر الجديد الذي فرض على عمليات الإجهاض في ولاية إنديانا، معتبرة أنه محاولة متطرفة من قبل الجمهوريين لتدمير حقوق المرأة.
ويوم الجمعة أصبحت إنديانا أول ولاية في الدولة تؤيد مثل هذا التشريع منذ إلغاء المحكمة العليا الأمريكية
لحكم تاريخي صدر عام 1973 يحمي الحق في الإجهاض في أنحاء البلاد، بحسب "أسوشيتدبرس".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان: "اتخذت الهيئة التشريعية بولاية إنديانا خطوة مدمرة نتيجة لقرار المحكمة العليا المتطرف بإلغاء حكم قضية رو ضد ويد، وإلغاء حق المرأة المحمي دستوريا في الإجهاض".
واعتبر البيان أنها "خطوة جذرية أخرى من قبل المشرعين الجمهوريين لسحب الحقوق الإنجابية للمرأة والحرية، ووضع قرارات الرعاية الصحية الشخصية في أيدي السياسيين بدلاً من النساء وأطبائهن".
وكانت المحكمة الأمريكية العليا
، أصدرت قرارا في يونيو/ حزيران يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، في حكم تاريخي ينهي نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وألغت المحكمة القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح المرأة الحق في الإجهاض وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.