https://arabic.sputniknews.com/20220806/الأردن-يدعو-لمنع-التحركات-الاستفزازية-بعد-السماح-للمستوطنين-بدخول-الأقصى-غدا-1066089924.html
الأردن يدعو لمنع التحركات الاستفزازية بعد السماح للمستوطنين بدخول الأقصى غدا
الأردن يدعو لمنع التحركات الاستفزازية بعد السماح للمستوطنين بدخول الأقصى غدا
رفض الأردن القرار الإسرائيلي بالسماح بدخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى غدا، وطالب بمنع أي تحركات استفزازية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T21:03+0000
2022-08-06T21:03+0000
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القدس- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه تحدث مع المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال الصفدي في تغريدة على موقع "تويتر" "بحثت مع المبعوث الأممي للعملية السلمية تور وينسلاند جهودنا وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء التصعيد الذي ينذر بعواقب أوخم".وأضاف الصفدي:وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى غدا، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين، فيما دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى منع أي تحركات استفزازية.وبحسب موقع واللا الإسرائيلي، فإن "رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد قرر عدم منع المستوطنين من اقتحام الأقصى غدا، بما في ذلك لأعضاء الكنيست، في اعقاب مشاورات أمنية أجراها قبل قليل".كما نقلت صحيفة هآارتس إن "الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة في المسجد الأقصى غدا"، موضحة أن "عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، ينوي المشاركة في الاقتحام".وسيشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى غدا تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.وأسفرت الغارات الإسرائيلية على غزة حتى الآن عن مقتل 24 شخصا بينهم 6 أطفال.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/محمود-عباس-يحذر-من-مخاطر-دعوات-إسرائيلية-لاقتحام-الأقصى-1065982203.html
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أخبار إسرائيل اليوم, القدس, المسجد الأقصى, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الأردن يدعو لمنع التحركات الاستفزازية بعد السماح للمستوطنين بدخول الأقصى غدا
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رفض الأردن القرار الإسرائيلي بالسماح بدخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى غدا، وطالب بمنع أي تحركات استفزازية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.
القدس- سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه تحدث مع المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الصفدي في تغريدة على موقع "تويتر" "بحثت مع المبعوث الأممي للعملية السلمية تور وينسلاند جهودنا وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء التصعيد الذي ينذر بعواقب أوخم".
"أكدت ضرورة منع أي تحركات استفزازية في الحرم الشريف غدا واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم ضرورة للحؤول دون مزيد تصعيد".
وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد السماح للمستوطنين بدخول باحات المسجد الأقصى غدا، بما في ذلك أعضاء من الكنيست، وذلك عقب مشاورات أجراها مع قادة أمنيين، فيما دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى منع أي تحركات استفزازية.
وبحسب موقع واللا الإسرائيلي، فإن "رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لابيد قرر عدم منع المستوطنين من اقتحام الأقصى غدا، بما في ذلك لأعضاء الكنيست، في اعقاب مشاورات أمنية أجراها قبل قليل".
كما نقلت صحيفة هآارتس إن "الشرطة الإسرائيلية تستعد لمواجهات عنيفة في المسجد الأقصى غدا"، موضحة أن "عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، ينوي المشاركة في الاقتحام".
وسيشكل السماح للمستوطنين بالدخول إلى باحات الأقصى غدا تصعيدا جديدا في القدس، يتوازى مع التصعيد في قطاع غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما يستهدف قادة حركة الجهاد في القطاع، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري.
وأسفرت الغارات الإسرائيلية على غزة حتى الآن عن مقتل 24 شخصا بينهم 6 أطفال.
وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.