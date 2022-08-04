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محمود عباس يحذر من مخاطر دعوات إسرائيلية لاقتحام الأقصى
محمود عباس يحذر من مخاطر دعوات إسرائيلية لاقتحام الأقصى
حذر محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، من دعوات أطلقتها الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد... 04.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-04T10:04+0000
2022-08-04T10:04+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن الهباش في بيان له، تحذير الرئيس محمود عباس من اقتحام المسجد الأقصى بالآلاف تحت زعم ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".ودعا الهباش المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم ومنع الانفجار الذي يسعى المستوطنون إلى إشعاله، موضحا أن "عصابات المستوطنين تسعى بكل الطرق لارتكاب جريمة في المسجد الأقصى المبارك وإشعال نار الحرب الدينية التي سوف تأكل الأخضر واليابس وعندها لا ينفع الندم".وقال المسؤول الفلسطينية:وأفاد محمود الهباش بأن السلطات الإسرائيلية تحاول استغلال الظرف الدولي العام وانشغال المجتمع الدولي بمناطق أخرى حول العالم، وحالة الوهن والضعف التي تمر بها الأمة الإسلامية من اجل تنفيذ مخططات التهويد التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى.وشدد الهباش على أبناء الشعب الفلسطيني على وجوب كسر الحصار المفروض على مدينة القدس للتوجه إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وتكثيف التواجد في الحرم القدسي الشريف خلال الأيام المقبلة، بهدف إفشال المخططات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى.وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن "دولة الاحتلال واهمة إن ظنت أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يستسلم أو يتراجع عن حقوقه المشروعة في الحرية وزوال الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
https://arabic.sputniknews.com/20220728/عشرات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-فيديو-1065680766.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, المسجد الأقصى

محمود عباس يحذر من مخاطر دعوات إسرائيلية لاقتحام الأقصى

10:04 GMT 04.08.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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حذر محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، من دعوات أطلقتها الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يومي السبت والأحد المقبلين بالآلاف.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن الهباش في بيان له، تحذير الرئيس محمود عباس من اقتحام المسجد الأقصى بالآلاف تحت زعم ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".
فلسطينيون ينظفون المسجد بعد الاشتباكات مع الشرطة الفلسطينية في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو
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ودعا الهباش المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليتهم ومنع الانفجار الذي يسعى المستوطنون إلى إشعاله، موضحا أن "عصابات المستوطنين تسعى بكل الطرق لارتكاب جريمة في المسجد الأقصى المبارك وإشعال نار الحرب الدينية التي سوف تأكل الأخضر واليابس وعندها لا ينفع الندم".
وقال المسؤول الفلسطينية:
إن دولة الاحتلال بكافة أذرعها السياسية الأمنية والقضائية تسعى بكل السبل والذرائع لفرض واقع جديد على الأرض في المسجد الأقصى لفرض حالة التقسيم المكاني والزماني للمسجد.
وأفاد محمود الهباش بأن السلطات الإسرائيلية تحاول استغلال الظرف الدولي العام وانشغال المجتمع الدولي بمناطق أخرى حول العالم، وحالة الوهن والضعف التي تمر بها الأمة الإسلامية من اجل تنفيذ مخططات التهويد التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وشدد الهباش على أبناء الشعب الفلسطيني على وجوب كسر الحصار المفروض على مدينة القدس للتوجه إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وتكثيف التواجد في الحرم القدسي الشريف خلال الأيام المقبلة، بهدف إفشال المخططات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى.
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن "دولة الاحتلال واهمة إن ظنت أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يستسلم أو يتراجع عن حقوقه المشروعة في الحرية وزوال الاحتلال وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
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