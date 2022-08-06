https://arabic.sputniknews.com/20220806/الرئيس-المصري-عن-الحوار-الوطني--مهم-نسمع-بعض-حتى-لو-كنا-مختلفين-1066086610.html
الرئيس المصري عن الحوار الوطني: مهم نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين
الرئيس المصري عن الحوار الوطني: مهم نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الحوار الوطني بين طوائف وفئات الشعب، حول مختلف القضايا الوطنية. 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T19:40+0000
2022-08-06T19:40+0000
2022-08-06T19:46+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها السيسي على هامش زيارته، فجر اليوم السبت، للكلية الحربية، ونشرتها رئاسة الجمهورية في مقطع مصور عبر قناتها بموقع يوتيوب.وقال الرئيس المصري إن الحوار الوطني: "أمر مهم أوي.. إن إحنا يبقى فيه بينا وبين بعضنا طوائف وفئات الشعب حوار ونقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل الناس".وأضاف السيسي إن "الحوار الوطني مهم علشان (من أجل أن) نسمع بعض.. حتى لو كنا مختلفين".كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن نيته إطلاق حوار وطني يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير إلى عدم دعوة جماعة "الإخوان المسلمين"، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار.
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أخبار مصر الآن, أخبار مؤتمر الحوار الوطني
الرئيس المصري عن الحوار الوطني: مهم نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين
19:40 GMT 06.08.2022 (تم التحديث: 19:46 GMT 06.08.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الحوار الوطني بين طوائف وفئات الشعب، حول مختلف القضايا الوطنية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها السيسي على هامش زيارته، فجر اليوم السبت، للكلية الحربية، ونشرتها رئاسة الجمهورية في مقطع مصور عبر قناتها بموقع يوتيوب.
وقال الرئيس المصري إن الحوار الوطني
: "أمر مهم أوي.. إن إحنا يبقى فيه بينا وبين بعضنا طوائف وفئات الشعب حوار ونقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل الناس".
وأضاف السيسي إن "الحوار الوطني مهم علشان (من أجل أن) نسمع بعض.. حتى لو كنا مختلفين".
وأكد أن "الاختلاف سنة من سنن الكون.. مش ممكن نكون أبدا كلنا بفكر واحد ورأي واحد وتصور واحد تجاه أي قضية بنتكلم فيها".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن نيته إطلاق حوار وطني يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير إلى عدم دعوة جماعة "الإخوان المسلمين"، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار.