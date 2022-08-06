https://arabic.sputniknews.com/20220806/بلينكن-المناورات-العسكرية-الصينية-لا-تتناسب-مع-زيارة-بيلوسي-السلمية-لتايوان-1066057452.html
بلينكن: المناورات العسكرية الصينية لا تتناسب مع زيارة بيلوسي السلمية لتايوان
بلينكن: المناورات العسكرية الصينية لا تتناسب مع زيارة بيلوسي السلمية لتايوان
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن مناورات بكين العسكرية التصعيدية لا تتناسب مع "الزيارة السلمية" لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى... 06.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-06T07:11+0000
2022-08-06T07:11+0000
2022-08-06T07:11+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكين في مؤتمر صحفي في الفلبين، اليوم السبت، إن "التفاوت الكلي بين زيارة سلمية من ناحية [زيارة بيلوسي]، والمناورات العسكرية التصعيدية من ناحية أخرى، أعتقد أنه واضح جدا وواضح جدا للدول في جميع أنحاء المنطقة".وأضاف بلينكن، أنه "يجب حل خلافات الصين مع تايوان سلميا".أطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.
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العالم
بلينكن: المناورات العسكرية الصينية لا تتناسب مع زيارة بيلوسي السلمية لتايوان
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن مناورات بكين العسكرية التصعيدية لا تتناسب مع "الزيارة السلمية" لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكين في مؤتمر صحفي في الفلبين، اليوم السبت، إن "التفاوت الكلي بين زيارة سلمية من ناحية [زيارة بيلوسي]، والمناورات العسكرية التصعيدية من ناحية أخرى، أعتقد أنه واضح جدا وواضح جدا للدول في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف بلينكن، أنه "يجب حل خلافات الصين مع تايوان سلميا".
أطلقت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق تايوان الشرقي ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه هذا الأسبوع.
يشار إلى أن بيلوسي، التي تجاهلت تحذيرات بكين المتكررة، هي أعلى مسؤول أمريكي يأتي إلى تايوان منذ أربعة عشر عاما.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن الصين ستفرض عقوبات على بيلوسي وأقاربها المقربين
بسبب زيارتها الاستفزازية لتايوان التي وجهت ضربة خطيرة لمبدأ صين واحدة وعرضت السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر.